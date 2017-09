Deila om Moas kunstgresstrøbbel: – Blir en test gjennom høsten

VALLE (VG) Inne på Vålerengas nye kunstgressarena tror både trener Ronny Deila (41) og Mohammed Abdellaoue (31) at spissen ikke lenger vil slite med «baksmellen» etter kamper på plastunderlag.

Vålerenga-treneren bekrefter at Abdellaoue tidligere har måttet trene annerledes etter matcher på kunstgress – underlaget på «Moas» nye, faste arbeidsplass på Vålerenga kultur- og idrettspark etter skiftet fra naturgresset på Ullevaal.

– Det har vært litt sånn. Men det ser ikke sånn ut nå. Bytte av underlag kan være verre enn å være på ett underlag hele tiden. Nå har han trent hele uken og ikke kjent noen ting. Da får vi håpe det fortsetter. Men det blir en test gjennom høsten og se hvordan det står til, sier Deila til VG før Vålerengas aller første hjemmekamp på kunstgress, der serietoer Sarpsborg er motstander søndag kveld.

– Trent tøffe økter



– Han «merker det» etter en kunstgresskamp, det er sånn å forstå?

– Han gjorde det. Men nå har han trent tøffe økter her uten at det har vært noe problem. Håper at det er tegn på at det dreier seg om at han ikke bytter underlag, svarer Deila.

Selv sier Mohammed Abdellaoue at han foretrekker kunstgress og at han ikke har opplevd skiftene mellom underlag som særlig problematiske.

– Jeg tror jeg kommer til å trene mer og spille flere kamper på kunstgress enn det jeg gjorde på gress. Det kjennes bra ut nå, så tror det passer meg veldig bra, sier Vålerenga-spissen.

Han er kampklar igjen etter å ha vært ute i tre kamper. Det samme er hans mangeårige venn og lagkamerat Daniel Fredheim Holm.

Bård Finne og Ernest Agyiri er begge ute, Fitim Azemi trenger trolig litt flere treninger på å bli aktuell for startoppstillingen, og Ghayas Zahid er solgt til kypriotiske APOEL.

Deila om Sarpsborg i vår: Beste laget vi har møtt

– Mer fysiske



På hvordan Vålerengas angrepsspill blir uten sistnevnte, svarer trener Ronny Deila:

– Vi blir mer fysiske og mer direkte. Vi trenger å få en god blanding mellom det; vi har vært altfor omstendelige i mye av det vi har gjort. Da vi var gode på det beste i vår, var vi ganske direkte, sier Deila – og sier han kommer han fortsatt vil variere mellom 4-2-3-1 og 4-3-3.

Han nevner både Daniel Berntsen, Samúel Fridjónsson, Abdisalam Ibrahim og Daniel Fredheim Holm som kan ikle seg «10'er-rollen» til Ghayas Zahid når det er aktuelt.

– Det er meningen at du ikke skal se om det er 4-2-3-1 eller 4-3-3. Det er mye like ting i de formasjonene, det handler mer om hvordan vi forsvarer oss og i hvilke rom vi skal angripe mest i. Vi må beherske begge deler, sier Vålerenga-treneren.