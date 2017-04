Deila om Finne: – Den nye luftens baron

ULLEVAAL (VG) (VIF-Viking 1-0) 173 centimeter høye Bård Finne avgjorde med et hodestøtet i Vålerenga-debuten. Ronny Deila drar linjen rett til Mini Jakobsen.

– Han blir den nye luftens baron, ler Vålerenga-treneren etter at den lille angrepsspilleren fra Bergen ble Klanens favoritt i første forsøk. Det var Nils Arne Eggen som i Rosenborgs storhetstid døpte den 168 cm høye venstrekanten fra Bodø til luftens baron etter en sjelden hodescoring.

Les saken: Her blir han Våleremgas nye helt

Men Deila mener alvor med sammenligningen med den nå 51 år gamle Jahn Ivar Jakobsen – som i sin tid spilte to VM-sluttspill for Norge og noterte seg for 11 scoringer for landslaget.

– Han minner om Mini Jakobsen på sine beste dager. Finne går inn i bakrommet hele tiden, kommer i scoringsposisjoner, er en god avslutter og så scorer han jo på hodet også, sier Vålerenga-sjefen.

22-åringen var ikke mer enn fem år da Jakobsen avsluttet sin strålende karriere i Rosenborg. Men liker likevel sammenligningen.

– Det er kjekt. Gode tilbakemeldinger setter jeg pris på selv om vi bare har spilt en kamp, sier han til VG.

– Er han svigermors drøm han òg, spør Jakobsen selv i en humoristisk sms til VG. Han var opptatt med ishockey hjemme i Trondheim og så ikke Finne-debuten.

Pedersen etter angrepet: – Aldri hensikten å skade

Veldig mye handlet om Finne i Vålerengas svært varierende serieåpning. Han presenterte seg med tre avslutninger på kampens første 18 minutter og syv minutter etter pause fikk han servert seiersmålet av Ivan Näsbergs gode venstrefot.

Her kan du se videoen fra Ullevaal. Saken fortsetter under.

– Gratismål er perfekt for en angriper, sier han etter sitt første mål i norsk eliteserie siden sommeren 2013. Da scoret han som 18-åring hele tre for Brann mot Sandnes Ulf, men opplevde likevel å bli buet ut på grunn av den kommende overgangen til tysk Bundesliga.

Skaden på Omoijuanfo: – Ganske vondt

– Jeg har ikke angret et sekund på at jeg dro til Tyskland selv om jeg ikke fikk spilt nok. Nå er jeg tilbake for å få den kamphverdagen som jeg har savnet, sier han

– Det er jo ikke jeg som gjør noe briljant på målet. Det er mine lagkamerater, mener han og setter allerede stor pris på samarbeidet med Näsberg. Sammen Vålerenga-debutant Abdi Ibrahim om keeper Robert Sandberg var Näsberg god i sitt comeback etter utlånet til Sverige.

– Hver gang jeg blir låst og ikke kan gå innover, så er han der og hjelper meg, forklarer Finne.

Han er glad for at han valgte å vende tilbake til Norge etter nesten tre sesonger i Köln og Heidenheim.

VG-lupen: Vålerenga på 4. plass

– Det var ganske lett å bestemme seg for Vålerenga etter de samtalene jeg hadde med Ronny og klubben. Inntrykket mitt var godt. De hadde troen på meg og visste hvordan de vil bruke meg.

Viking dro skuffet hjem fra Ullevaal. Både Michael Haukås og Patrick Pedersen brant kjempesjanser.

– Jeg synes vi var uheldige som ikke fikk med oss poeng, sier trener Ian Burchnall. Heller ikke Deila var fornøyd med alt.

– Men det er veldig positivt at vi vinner på en middels minusdag. Vi slipper til for mye og det irriterer meg. Jeg synes vi så tunge ut i ræva som lag. Det var noen unntak. Jeg kunne se forskjell på spenningsnivået til enkelte, forklarer Vålerenga-treneren som hadde bare Mohammed Abdellaoue (32) på mer enn 26 år ute på banen. Veteranene Christian Grindheim og Magnus Lekven kan komme tilbake i løpet av uken. Vålerenga fortsetter mot Haugesund torsdag.

VG-lupen: Viking nummer 11

Deila har vunnet seriegull med både Celtic og Strømsgodset. Han er offensiv tross en moderat prestasjon mot Viking.

– Jeg kommer alltid til å si at vi går for gull. Jeg driter i målsettinger. Jeg sier gull hver gang. Vi har ikke tapt noe på forhånd. Vi vet hvor vi var i fjor og må skape en vinnerkultur her, sier han og kaller Rosenborgs seriestart for «ikke veldig imponerende».

– Jeg tror Odd hadde vunnet om de hadde scoret første målet.

Det kunne Viking også ha gjort.

Men Vålerenga har Bård Finne.