Deila og Tollås Nation etterlyser VIF-sjefer: Ingen går i krigen

SKIEN (VG) (Odd - Vålerenga 2-1) Vålerenga dominerte frem til Odd scoret kampens første mål: – Vi bare klapper totalt sammen, sier trener Ronny Deila om de påfølgende minuttene.

Fra sidelinjen fikk han se Odd sette 1-0 og 2-0 i løpet av kort tid. Total Vålerenga-dominans ble avløst av ti minutter hvor blåtrøyene fra hovedstaden plutselig ikke var i nærheten av å matche hjemmelaget.

– Det er det jeg har sagt til guttene nå. Jeg er fryktelig skuffet over hva som skjer i løpet av de ti minuttene. At vi ikke fortsetter å kjøre kampen selv om de scorer 1-0, det begriper jeg ikke. Vi bare klapper totalt sammen, sier Deila til VG.

– At vi må komme oss inn i garderoben for å prate sammen før vi klarer å snu det igjen, det holder ikke, legger Deila til.

Tollås Nation: – Lagmoralen er under enhver kritikk

Sammen med stopperkollega Enar Jääger hadde Jonatan Tollås Nation tilsynelatende full kontroll på alt Odd hadde å by på ut av startblokkene i Skien.

– Vi har Odd «på gaffelen», beskriver Tollås Nation mens han gestikulerer.

– De sliter med å sette sitt eget spill. Vi hører jo publikum begynner å pipe på de da de triller bak i egen firer. Man har jo vært med på sånt før, og jeg tenker at nå kommer sikkert de høye skuldrene for dem. Men så scorer de, sier midtstopperen, som ikke er nådig i beskrivelsen av de følgende ti minuttene:

– Lagmoralen etter 1-0 er under enhver kritikk. Alle faller fullstendig sammen. Ingen går i krigen. Det er bare frem med rumpa, sier midtstopperen fra Ålesund, før han legger til:

– Det er mangel på typer og sjefer. Det er det som gjelder, avslutter Tollås Nation.

Deila: – Halvannet år med dårlige opplevelser



Trener Ronny Deila har sett sin utgave av Vålerenga starte sesongen med tre tap av tre mulige utenfor Ullevaal Stadion.

Med tolv baklengsmål deler blåtrøyene jumboplassen med Sogndal i Eliteserien når det gjelder mål i mot.

– I dag slapp vi til tre målsjanser. Det er veldig bra på bortebane. Vi har forbedret oss veldig på de siste kampene. I dag er jeg mest irritert på at vi ikke skaper mer med alt ballinnhav vi har, sier Deila til VG.

For det ble mye «nesten». Vålerenga kom seg rundt på kant og slo inn i boks. Litt for ofte var innlegget litt for upresist.

Vålerenga-treneren mener mye sitter i hodet på Vålerenga-gjengen.

– Det handler om å få snudd opp ned på en del ting. Det har vært halvannet år med dårlige opplevelser for mange her, avslutter 41-åringen, før han tusler slukkøret ut av pressesonen på Skagerak Arena.

