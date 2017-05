Deila liker lekenheten og energien i Sarpsborg: – Beste laget vi har møtt

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg – Vålerenga 2-0) Gjennom 90 minutter klarte Ronny Deila og Vålerenga aldri å true Sarpsborg. VIF-treneren mener østfoldingene kunne vært foran Rosenborg på tabellen.

Etter å ha tapt 0-2 for vårens friskeste Eliteserie-pust, er Deila klar på to ting: Ingen av klubbene Vålerenga har møtt i år, har vært bedre enn Sarpsborg.

Og at Geir Bakkes mannskap ikke har fått maks utbetalt for spillet sitt – selv om de bare er ett poeng bak ligaleder Rosenborg idet en tredjedel av sesongen er spilt.

– Sarpsborg er et godt fotballag. De er harde å slå, og jeg skjønner hvorfor de har så mange poeng. De har kanskje vært uheldige så langt også som ikke har flere, oppsummerer Ronny Deila.

– Må beholde leken



Vålerenga-treneren har tapt 0-4 for Molde og 1-2 mot Odd. Serieleder Rosenborg venter i neste kamp og Brann er motstander først i juli. Men inntil da holder han Sarpsborg klart foran eksempelvis Odd, tippet som RBKs fremste utfordrer til gull.

– Beste laget vi har møtt i år. De har bra trøkk, flere spillere som passer hverandre og er trygge på seg selv. De oser energi, vurderer Deila.

– Kan de utfordre om en topplassering helt til slutt?

– Det får vi se på. De har ingen erfaring å være med i toppen. Det er også noe du må lære deg. Men de må beholde leken så lenge som mulig. Her ser du hva du får ut av et fotballag ved å jobbe over tid, sier Deila etter matchen som også vil huskes for at Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen ble truffet av en stein fra tribunen.

Deila møtte et Sarpsborg som også kan være fleksible i formasjonen: En slags 4-3-3 – med hele det offensive skytset i Jonas Lindberg, Patrick Mortensen og Erton Fejzullahu – på banen fra start. Høyreback Andreas Albech var overalt, mens Anders Trondsen styrte midtbanen og slo knapt bort ballen. Dessuten avgjorde han i praksis kampen allerede etter 38 minutter.

Fra langt hold tittet 21-åringen fra Lillehammer opp og så egentlig etter en ledig lagkamerat. Men bestemte seg for å klinke til. Med Vålerenga-keeper Marcus Sandberg stående for langt ute ble resultatet en vakker buescoring til 2-0 for Sarpsborg. Midtstopper Sigurd Rosted hadde gitt hjemmelaget ledelsen allerede etter fire minutter på pasning fra Jonas Lindberg.

– Det er vel kanskje den kampen vi har spilt best i år. Det er kanskje derfor han føler vi er bra, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke til Deilas ros.

Bakke tviler riktignok på at den nykomponerte formasjonen blir vane fremover. Han ønsket å overraske Vålerenga ved at de måtte forholde seg annerledes til at Sarpsborg ikke kom med sin klassiske 4-4-2.

Tar én kamp av gangen...



– Denne kampen ville jeg ha alle tre (Lindberg, Mortensen, Fejzullahu) på banen. Jeg tror Vålerenga er ganske tydelige på hvordan de ønsker å komponere laget sitt når de møter en klassisk 4-4-2, begrunner den tidligere Vålerenga-assistenten Bakke.

En enda mer offensiv utgave av Sarpsborg – også når VIF er på besøk – er kanskje noe som kler de nye fotballtidene i Østfold.

– Vi har tatt noen steg. I våres har vi vært fremoverlente, spilt med høy risiko og fått godt betalt – og noebn lusinger. Inntil videre er det opp og frem som gjelder, sier Geir Bakke.

– Nå er dere bare ett poeng bak Rosenborg?

– Moss på onsdag.