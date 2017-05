Deila imponert over Wæhler-comeback - avviser at VIF burde hentet ham

Han bodde en kort spasertur fra Ullevaal Stadion og var solid i comebacket for Sogndal. Men Kjetil Wæhler (41) var aldri aktuell som nødløsning da Vålerenga var i forsvarskrise.

Dagen etter at Vålerenga tok sine første bortepoeng, spilte tidligere Enga-kaptein Kjetil Wæhler midtstopper for Sogndal da hvittrøyene valset over Viking.

– Nå så ikke jeg kampen (Sogndal-Viking), men jeg er ikke overrasket. Kjetil har en kropp som er et unikum. Han er flink til å ta vare på seg selv og flink til å trene utenfor, sier Vålerenga-trener Ronny Deila til VG.

– Dere hadde skader og slet litt på midtstopperplass tidligere i våres. Var det aktuelt å hente Wæhler tilbake da - altså før Sogndal gjorde det?

– Nei, det var uaktuelt. Jeg må ha spillere som kan trene hver gang. Da jeg kom i fjor høst, var Wæhler kjempeviktig. Men han kunne bare trene 1-2 ganger i uken. Over tid holder ikke det. Og det er vanskelig å bygge lag rundt en på over 40 år, påpeker Deila – som er inne i sin første hele sesong som trener i Vålerenga.

Wæhler: – Tullet om comeback

Deila benyttet Markus Nakkim og Jonatan Tollås Nation på stopperplass innledningsvis i sesongen, før den urutinerte duoen Nakkim og Ivan Näsberg fikk kjørt seg kraftig borte mot Molde.

Deretter har Tollås Nation og Enar Jääger spilt sammen de fire seneste kampene.

Kjetil Wæhler sier han aldri ventet på noen telefon fra Deila.

– Det hadde jeg ikke forventet. Det har ikke vært noe samtaleemne etter sesongen i fjor, sier Wæhler, som legger til at han aldri ville gjort comeback i Sogndal om han ikke hadde holdt seg i god form etter å ha lagt opp.

– Etter at jeg hadde spilt min siste kamp i november i fjor, så tullet jeg om comeback med familien. Man vet jo aldri. Men jeg forventet ikke at de skulle ringe, sier Wæhler.

– Jeg fikk jo litt rett, men telefonen kom tidligere enn jeg hadde trodd. Jeg tenkte at det kunne være en mulighet for at noen klubber som slet ville ringe for å høre. Jeg følte meg «små-gæren» da jeg sa ja. Jeg ble ringt mandag, og Eirik lurte på om jeg var klar til kamp lørdag, ler Wæhler.

– Må være litt ego



Wæhler bor for tiden på hotell i Sogndal, men satser på å flytte inn i en leilighet der snart. Han jobber nå må å komme seg tilbake i «fotballboblen».

– Man må være litt ego med tanke på egne forberedelser. Det må til for å prestere for min del i alle fall, sier den 41 år gamle midtstopperen.

Tross beslutningen om å legge opp som 40-åring i fjor høst, innrømmer Wæhler at det kriblet i bena så fort Eirik Bakke ringte ham.

Ifølge Deila var det imidlertid aldri tema å tilby Kjetil Wæhler én sesong til.

– Hadde han insistert på å ta ett år til, måtte jeg jo satt meg ned med Kjetil. En person som Kjetil Wæhler er en du snakker med. Men han la opp selv, sier Ronny Deila.