Deila før Godset-gjensynet: – Ville vært mer følelser om det var på Marienlyst

VÅLERENGA (VG) Seks og et halvt år. 221 kamper. Seriegull og cuptriumf. Ronny Deila var symbolet på Strømsgodsets opptur. Nå kan samme mann sende klubben nedover.

Vålerenga er på gang, Strømsgodset er ille ute med én seier på de syv siste kampene – og midt mellom dem står Ronny Deila når klubbene møtes i Eliteserien søndag kveld.

Det blir første gang Vålerenga-trener Deila blir Godset-motstander etter at han som trener gjorde Drammen-klubben til en stormakt i norsk fotball – med seriegullet i 2013 som den fremste bekreftelsen.

– Det har jeg ikke tenkt så mye over. Det ville vært mer følelser om det var på Marienlyst. Nå er det på Ullevaal, så da er det noe helt annet, hevder Ronny Deila.

Snakket med fansen



En del av oppladningen til gjensynskampen tok han på Vålerenga Vertshus, der han satte seg i baren, tok en cola og minglet med supporterne, svarte på spørsmålene deres og spredte god stemning.

Det var mindre harmonisk i perioden han ville vekk fra Strømsgodset og overta skotske Celtic. I podcasten «Fotballklubben» fortalte Deila nylig at klubbene ble enige fem minutter før han skulle presenteres på pressekonferansen i Skottland.

Da hadde den daværende Strømsgodset-treneren reist til Glasgow før utkjøpsavtalen var i boks.

Sportssjef Jostein Flo i Strømsgodset – som fortsatt er i samme jobb – og Celtic-direktør Peter Lawwell ble ikke enige før etter en god stund.

– Hva tenkte du om Jostein Flo den gangen – den perioden før det gikk i orden?

– Det var forhandlinger. Jeg skjønte det, det var ingen problemer. Jeg hadde bestemt meg, det var tid å gå videre. Det ble riktig for alle parter. Og jeg var i hvert fall ikke noe sur på Jostein. Det der er en del av fotballen, sier Deila.

– Men det var sånn at du sa opp jobben i Strømsgodset den gangen?

– Jeg var tydelig på at jeg ville videre. En sånn sjanse får du ikke mange ganger, og jeg hadde gjort det 100 av 100 ganger igjen hvis jeg hadde fått muligheten. Jeg var på vei til autopilot i Strømsgodset. Jeg hater stillstand. Jeg vil være i utvikling hele tiden. Vi hadde vunnet seriegull, cupgull, bygd et lag og en klubb nesten fra bunnen av, sier Vålerenga-treneren tre år senere – og påpeker at Strømsgodset gjorde noe så sjeldent som å sitte igjen med noen millioner i «overgangssum» for treneren.

Reaksjoner på VIF-valget



Han rakk to sesonger med to seriegull og én ligacuptriumf, men klarte aldri å ta den skotske storheten til Champions League. Bare noen måneder etter han var ferdig i Celtic våren 2016, var Vålerenga neste stopp.

– Fikk du noen reaksjoner fra Strømsgodset-miljøet på at det ble Vålerenga?

– Det er litt. Men jeg synes det hadde vært ille om de ikke synes det var ille. Jeg har mange gode venner der, det er en gjensidig respekt og noe jeg tenker veldig lite på. Jeg er evig takknemlig og stolt av de tingene jeg var med på i Strømsgodset. Nå er jeg i Vålerenga, stortrives og ønsker å bygge noe her, erklærer Ronny Deila.