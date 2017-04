Deila etter stortapet for Molde: – Jeg er kommet til en bånnklubb

MOLDE (VG) (Molde – Vålerenga 4-0) Ronny Deila (41) fikk litt å tenke på etter braknederlaget for Molde. Men Vålerenga-treneren er innforstått med hvilken jobb som må gjøres i Oslo-klubben.

– Jeg er kommet til en bånnklubb, men jeg er kommet til Vålerenga for å bygge det til en toppklubb i Norge. Det skal jeg klare, sier Ronny Deila.

Han medgir overfor VG at det var tungt mot Ole Gunnar Solskjærs mannskap da baklengsmålene endte på fire. Og at «kampen var over» etter 3–0 til Molde etter 28 minutter.

På tabellen er det bare Viking som er dårligere plassert med null poeng. Vålerenga er nest sist.

Les også: Super-Sander (19) herjet med Vålerenga

Etter fire serierunder har Vålerenga tre poeng. Seieren kom i serieåpningen mot Viking (1-0). De tre siste matchene har endt med tap. Mot Molde var Vålerenga helt sjanseløse. Deila vet at de kritiske spørsmålene kommer nå.

– Vi skal bli bedre enn vi var i fjor. Dette laget har ikke vært blant de seks beste på en mannsalder, i hvert fall ikke siden 2010. Vi må se hvor vi er, men det er bare spilt fire kamper. Det er mange kamper igjen, sier Deila.

Han hadde det åpenbart fælt på benken. Og etter 0–3 og 28 spilte minutter så han mørkt på fortsettelsen. 0–4 kom 35 sekunder etter pausen.

– Jeg tenkte at vi måtte gjøre noe så vi ikke ble helt overkjørt, for da var kampen over, sier Ronny Deila.

Han så at Molde var betydelig bedre enn hans eget lag rent fysisk. De kom til flere og bedre innlegg. Og de var giftige på dødball.

Husker du: Deila og Rekdal byttet roller

– Vålerenga hadde 11 poeng til sommeren i fjor. Det skal vi slå. Men på den annen side; dette har jeg vært med på før. Det er ingen grunn til å synes synd på seg selv. Her må vi stå opp og jobbe videre, sier Deila.

– Hva skal du øve på etter den tunge starten på sesongen?

– Det samme vi ha gjort hele tiden. For tre uker siden var vi gode. Det er ikke slik at vi har blitt vanvittig mye dårligere på disse ukene. Men vi har kommet inn i en dårlig periode, og det har vært litt mye bytting på laget, svarer Deila.

– Men for din egen del. Du kommer fra titler i Strømsgodset og Celtic, og det stilles forventninger til deg?

– Det var tøft i begynnelsen både i Strømsgodset og Celtic. Og det tynger meg ikke i det hele tatt. Jeg vet hvor vi skal, og jeg tror vi skal klare det. Men vi skal ikke kjøpe oss til noe. Vi skal jobbes oss ut av dette, og kulturmessig er det ting som har gått galt over tid, sier Ronny Deila.

– Er du skamfull etter 0–4 for Molde?

– Nei, det er jeg ikke. Men jeg synes synd på guttene. Det var to målsjanser og «pang» to mål til Molde. Og på 0–3 mistet vi selvtilliten, men vi var også passive, svarer Ronny Deila.

VG Live: Slik var marerittet for Vålerenga minutt for minutt