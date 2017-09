Deila etter Stabæk-sjokket: – Skrekkelig

BÆRUM (VG) (Stabæk-Vålerenga 4-2) Ronny Deila innrømmer at frykten for nedrykk sprer seg i Vålerenga. Sammenbruddet på Nadderud sendte Oslo-klubben ned mot sumpa i Eliteserien.

– Vi kommer på hæla i 2. omgang og jeg kan vel bruke begrepet skrekkelig om de siste 20 minuttene. Selv om det kommer til å bli overskriften, sier Ronny Deila til VG.

Episk på Nadderud: Ohi ble forbannet og ga Vålerenga sammenbrudd

For Stabæk-supportere var dramaet årets opplevelse, for nøytrale tilskuere var kampen helt episk, mens det hele måtte oppleves som et mareritt for Ronny Deila & co. Nå skiller kun to poeng ned til Aalesund på kvalikplass.

I løpet av bare 24 minutter scoret Stabæk fire mål og snudde stemningen totalt etter Christian Grindheims to drømmetreff før pause.

– Bittert, sier Vålerenga-kapteinen.

– Det virker som vi blir engstelige av å lede. Vi blir for høye og vi blir for brede. Det blir 4-2-4. Vi lå mye mer tett og kompakt før pause, sier han etter å ha limt et frispark i krysset og scoret etter en nydelig vending før pause.

Saken fortsetter under videoen med de seks målene.

Sist Grindheim scoret på et vidunderfrispark og satte inn to mål var mot Bodø/Glimt i 2014. Det ga 4-3-tap.

Stabæk fyrer mot Vålerenga: Vil bli «Oslos klubb»

– Jeg må slutte med det, sier Vålerenga-kapteinen ironisk.

Vålerenga ledet 2-0, men mistet alt.

– Vi tenker selvsagt litt på nedrykk i kveld. Det er ikke bra å gå fra 2-0-ledelse til tap 4–2. Men nå må vi samle oss og komme tilbake i de to neste kampene.

Etter landslagspausen venter hjemmekamper mot Haugesund (utsatt kamp) og Aalesund før nesten nedrykksklare Viking er motstandere i Stavanger. Vålerenga trenger seire og poeng.

Hvis ikke kan det bli blytungt å mot serieslutt.

– Det er klart at folk tenker konsekvenser. Sånn er det med alle klubbene som ligger i sumpa. Hvis vi ikke klarer det så fortjener vi å gå ned. Nå har vi syv viktige kamper som kan gjøres morsomme. De vil vise om vi er gode nok eller ikke. Hvis vi ikke er det, så må vi bare strekke hendene i været. Da har hverken jeg eller andre gjort god nok jobb, sier Ronny Deila. – Vi har kvalitet nok til å kunne klare det. Alt er i våre hender. Det er opp til oss. Vi må jobbe steinhardt for å få marginene med oss og være fryktløse. Vi må gå inn i situasjonene med å se muligheter. Hvis vi blir passive så legger vi oss ned for å dø. Det vil være over mitt lik.

VG Live: Dramaet fra minutt til minutt



Han vil ikke være med på at Vålerenga gjorde det på Nadderud. Deila er fornøyd med veldig mye av det som skjedde den første timen.

– Vi la oss ikke ned her. Vi leverte bra lenge, men Stabæk er et bra fotballag, men vi er veldig skuffet over den siste halvtimen. Vi har ikke fått for lite, ikke for mye. Vi fortjener å være der vi er i dag.

I Stabæk-leiren var stemningen helt elektrisk. Det meste tyder på at kontrakten er i boks med 33 poeng og 6. plass på tabellen.

FEIRET: Morten Skjønnsberg og resten av Stabæk-spillerne hadde all grunn til å feire med supporterne etter snuoperasjonen. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

– Dette er høyt, høyt der oppe. Et av de beste øyeblikkene jeg har opplevd i Stabæk sammen med kvalikscoringen mot Jerv, sier Ohi etter de to målene. Sammen Tortel Lembi og Franck Boli lagde han en lørdagsfest som ikke blir glemt med det første.

Stabæk kom med et voldsomt trykk. Ofte styrt av 17-årige Hugo Vetlesen.

– Dette var veldig deilig! Vi satte sjansene våre og hadde full uttelling i andre omgang, sier Vetlesen til Eurosport.

Ohi Omoijuanfo skjelte ut dommer Tore Hansen etter at han fikk gult kort for filming på stillingen 2–2.

VG-tips: Slik går det spinnville nedrykksdramaet

– Jeg blir forbannet. Det er kontakt, greit at han ikke dømmer straffe, men det gule kortet er uforståelig, sier Stabæk-spissen til VG.

Stabæk leverte en god 1. omgang uten å få uttelling. Toppscoreren mener det var det spanske temperamentet til Toni Ordinas som tente laget i pausen. Etter en tung periode resultatmessig kom endelig uttellingen for Ohi etter straffebommen i Kristiansund sist helg.

-Jeg var veldig frustrert etter 1. omgang, forklarer Stabæk-treneren.

-Vi hadde ingen ting å tape. Det forsto laget. Resten var episk!

Ronny Deila hadde ikke akkurat den samme følelsen.