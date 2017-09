Deila etter at Ejuke gjorde opp for kjempebommen: – Ligner på Adegbenro

VALLE (VG) (Vålerenga – Brann 2-1) Ikke hadde Vålerenga vunnet på sin nye stadion og ikke hadde klubben scoret mer enn ett mål i samme seriekamp på tre måneder. Chidera Ejuke (19) hamret i filler de negative statistikkene.

Viktigheten av Vålerenga-seieren kunne best sees på trener Ronny Deila, som jublet intenst og ellevilt både på 1-0 og 2-1 – det siste syv minutter før slutt.

Men den fulltrefferen skyldte Chidera Ejuke både treneren, lagkameratene og fansen – for samme mann burde scoret 2-0 på blank goal rett før pause. Men da bredsidet han ballen hardt over, Brann utlignet ved Fredrik Haugen kort tid etter pause – og nedrykkstruede Vålerenga var i trøbbel.

Helt til Ejuke trakk seg inn fra venstrekanten, gikk på tvers og på tur gikk klar av det heller halvslappe presset til Brann-trioen Vidar Jónsson, Gilli Rolantsson og Sivert Heltne Nilsen – og banket ballen tilbake i korthjørnet bak Pjotr Leciejewski.

– Han er en gutt som vokser og vokser. Har ekstrem fart. Ligner veldig på Samuel Adegbenro. Men han er mye yngre enn det han (Adegbenro) var da han kom til Norge. Han skal vi ta godt vare på, sier Ronny Deila i pressesonen etterpå – der han gikk gjennom intervjuene nesten like full av adrenalin som han var under feiringene av de hyperviktige hjemmescoringene på Vålerenga kultur- og idrettspark søndag kveld.

Overfor Eurosport hyllet han sine egne spillere som slo tilbake etter en tøff periode med cupexit, nedrykksstrid – og svært få scoringer. For første gang siden derbyet mot Lillestrøm 24. juni maktet Vålerenga å score mer enn én gang i en seriekamp (7 strake ligamatcher med null eller ett mål).

– Vi har jobbet steinhardt og har vært inne i en dårlig periode, men vi har jobbet positivt og i dag får vi betalt for jobben vi har gjort. Det var jevnt, men det var greit at vi vant, sier Deila.

– Vi må være et lag. Dette skal vi bygge på, konstaterte han.

På forhånd hjalp det ikke voldsomt med Sogndal-seier i Ålesund og tre poeng til Kristiansund etter straffebom av Stabæk tidligere på søndagskvelden. Derfor var det med et visst press nedrykkstruede Vålerenga gikk på sin nye kunstgressarena for tredje gang – med to tap på de to første kampene.

Men ganske raskt spanderte Samuel Fridjónsson litt midlertidig balsam på Vålerenga-nervene: Chidera Ejuke skjøt i Brann-backen Vidar Jónsson, ballen fikk en uventet bue og landet på Fridjónssons høyrefot.

Han brukte ett kontrolltouch før han skjøv inn 1-0-målet med yttersiden etter åtte minutter.

Sløste



Samme mann kunne gitt Vålerenga 2-0 bare sekunder før pausesignalet. Chidera Ejuke burde altså gjort det. For Daniel Berntsen dro opp et angrep langs høyrekanten og spilte lavt inn til islendingen i perfekt skuddposisjon.

Brann-keeper Piotr Leciejewski reddet først, men returen fremsto som en gave til Ejuke. Men nigerianeren traff over tverrliggeren istedetfor under den – og 1-0 til pause føltes bare halvparten så bra som det kunne vært for Vålerenga (4-2 i sjanser på det tidspunktet).

– Jeg var veldig preget av den missen, men trenerne sa til meg i pausen at sjansene kom til å komme, sier Ejuke foran Vålerenga-fansen etter kampen.

For en periode fikk Oslo-laget svi for bommen. Brann – med tre tidligere Vålerenga-spillere i startoppstillingen – slo tilbake. Et presist, fremoverrettet angrep som startet i keeper Leciejewskis hender endte i 1-1:

Formspiller Deyver Vega slo knallhardt inn fra venstrekanten. VIF-keeper Adam Larsen Kwaraseys forsøk på å slå vekk ballen ble en volleyballsmash ned i farlig område foran ham.

Gilli Rolantssons forsøk ble blokkert, men på returen var Fredrik Haugen nådeløs. Med høyrefoten banket han inn utligningen og i både resultat og spill var medaljeutfordrer Brann tilbake i kampen.

– Det er ganske jevnt med store sjanser til begge lag, og det er bittert å ikke få med seg noe, sier Lars Arne Nilsen etter kampen.

De skapte flere sjanser og fremsto spesielt farlige på dødballene. Men så trakk Ejuke seg inn fra sin venstrekant og klinket ballen tilbake i korthjørnet bak Pjotr Leciejewski til 2-1.

– Det var et viktig mål og jeg er veldig glad, for vi trengte virkelig det målet. Å være kampavgjørende var fantastisk. Jeg er bare lykkelig, sier matchvinneren til Eurosport.

Matchballene



Slik er de gjenstående innbyrdes oppgjør mellom lagene som er på 11. plass og nedover på tabellen:



Vålerenga (27 poeng): Aalesund (hjemme), Viking (borte), Sogndal (borte)

Kristiansund (26 poeng): Viking (hjemme), Aalesund (borte)

Sogndal (26 poeng): Tromsø (hjemme), Vålerenga (hjemme)

Aalesund (25 poeng): Vålerenga (borte), Kristiansund (hjemme)

Tromsø (22 poeng): Viking (hjemme), Sogndal (borte)

Viking (15 poeng): Kristiansund (borte), Vålerenga (hjemme), Tromsø (borte)