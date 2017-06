Deila angriper Erlandsens spillestil: – Lite utviklende

VALLE (VG) Ronny Deila (41) heller bensin på bålet foran den eksplosive nabofeiden Vålerenga – Lillestrøm. VIF-treneren mener Arne Erlandsen (57) står for en «lite utviklende spillestil».

Ett poeng skiller erkerivalene på tabellen, men ifølge Deila er det to vidt forskjellige stilarter som møtes på Ullevaal stadion klokken 18 lørdag.

– Du kan ikke finne større forskjeller enn det, sier Ronny Deila til VG.

– Hvordan da?

– Det er ett lag som forsvarer seg, spiller i lengderetningen og prøver at det skjer noe på andreballen. Så er det ett lag som prøver å spille, presse høyt og styre kampen med ball. Det er to forskjellige retninger.

Hadde heller rykket ned



Han står på det han tidligere har uttalt: At han heller rykker ned enn å spille den type fotball.

– Det er helt korrekt. Det hadde jeg aldri tolerert og gjort over tid, svarer Deila, før han legger til:

– UTING: Arne Erlandsen mener det er en uting at trenere rakker ned på andre lag. Her fra forrige helgs overtidsseier mot Viking. Foto: Fredrik Varfjell , NTB scanpix

– Jeg har stor respekt for Arne. Jeg digger Arne. Men vi har veldig forskjellig filosofi, spesielt når det gjelder etablert angrepsspill. Forsvarsmessig er det mange like ting. Ikke minst på det med mentalitet. Men når det gjelder etablert angrepsspill, så tror jeg ikke du finner større motsetninger.

Han beskriver Erlandsens spillestil slik:

– Lite utviklende.

Arne Erlandsen kontrer med å påpeke at LSK har skapt flest sjanser av samtlige lag i Eliteserien, ifølge VG-børsen.

– Hva andre mener om andre er ikke jeg så opptatt av. Ronny Deila har sagt dette i mange år. Jeg ser at VG har Lillestrøm på toppen av sjansestatistikken. Da er jeg tilbøyelig til å tro at vi er ganske bra til å spille et godt og variert spill som gjør at du skaper masse sjanser, sier LSK-veteranen.

Erlandsen: – Uting at man rakker ned på hverandre



Erlandsen mener det generelt er altfor mange i norsk fotball som bryr seg om hvordan andre driver. Han vil ikke vurdere de stilene opp mot hverandre.

– Vålerenga spiller i perioder bra fotball, men jeg er ikke så opptatt av hva andre mener om Lillestrøm. Jeg er mye mer opptatt av hva vi skal jobbe med i Lillestrøm.

– Hva synes du om Vålerengas spillestil, da?

– Nei, jeg er ikke opptatt av hva andre gjør. Jeg er opptatt av hva vi jobber med i Lillestrøm. Jeg uttaler meg konsekvent ikke om andre lag, hverken positivt eller negativt. Jeg har ingen grunn til det. Jeg synes det er en uting at man rakker ned på andre, svarer Erlandsen.

Han mener at folk bør jobbe mer og snakke mindre i norsk fotball.

– Vi er veldig flinke til å komme med unnskyldninger og forklaringer på hvorfor vi ikke lykkes. Vi skylder på alt annet enn det vi faktisk kan gjøre noe med. Vi må jobbe knallhardt hver eneste dag ute på treningsfeltet. Det er det som gjør at vi skaper utvikling i norsk fotball, påpeker mannen som etter en tung start poengmessig nå har tre strake seire.

Deila håper på «eksplosiv kamp»



Selv om Deila misliker erkerivalens spillestil, understreker han at han mener Erlandsen har gjort en god jobb etter at han gjorde comeback som LSK-trener i fjor høst.

– Du må passe inn i de forskjellige kulturene. Lillestrøm har hatt en kultur for dette i mange år, og aksepterer at laget spiller slik. Det gjør spillerne også. Og de jobber steinhardt. Det er et veldig tydelig lag som er vanskelig å bryte ned. Arne har gjort en kjempejobb, og jeg synes også at Lillestrøm har gjort en bra sesong så langt, sier Vålerenga-treneren.

Artikkelen fortsetter under bildet.

UAVGJORT I FJOR: Arne Erlandsen (t.v.) og Ronny Deila hadde begge nettopp tatt fatt på trenerjobben i henholdsvis Lillestrøm og Vålerenga da lagene møttes på Ullevaal i fjor høst. Kampen endte 1–1. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Han gleder seg stort til nabofeiden. Som han håper tar fyr både på tribunen og på banen.

– Jeg håper vi får en dommer som setter linjen høyt slik at vi får en ordentlig eksplosiv kamp. Det er ekstra viktig å vinne denne kampen. Folk våkner litt ekstra. Vålerenga – Lillestrøm har vært bra i mange, mange år.

– Er det den heftigste kampen i Eliteserien?

– Ja, jeg synes det, svarer Ronny Deila.

