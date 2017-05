(FK Haugesund - Sogndal 0-0) Sogndal tok alle midler i bruk for å holde liv i sin gode Haugesund-statistikk.

For Haugesund har nå gått målløse av banen i de fem siste hjemmekampene mot Sogndal. Søndagens krigekamp sikret Sogndal deres første bortepoeng for sesongen, men de hang virkelig i tauene på slutten.

Poenget skal 17 år gamle Ulrik Fredriksen, sønn av tidligere Sogndal-spiller Roar Fredriksen, ha mye av æren for. Han spilte sin første eliteseriekamp for skadeskutte Sogndal.

– Det var veldig kjekt å spille, det var et steg opp fra det jeg er vant til. At jeg brukte hånden og ble utvist var jo litt kjedelig, men jeg angrer ikke, sier Fredriksen til VG.

– Han debuterte i dag og var en av våre beste spillere. Han tok én for laget når han handset på streken, sa Sogndal-trener Eirik Bakke til Eurosport.

BRUKTE HÅNDEN: Sogndals Ulrik Fredriksen i intervjusonen etter kampen mot FK Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness , NTB scanpix

– Forferdelig irriterende

Midtveis i første omgang reddet Fredriksen et skudd fra Erik Huseklepp på streken med foten. Minutter etterpå sto han der igjen da Huseklepp prøvde seg, men 17-åringen brukte hånden til å stoppe ballen som var på vei inn i mål. Dommeren ga debutanten rødt kort og pekte på straffemerket.

– Jeg prøvde å nå ballen med hodet, så bare slo jeg ut hånden da jeg ikke nådde frem, forteller 17-åringen, som ikke har proffkontrakt med laget fra saftbygda.

– Det var spill mot ett mål. Jeg hadde to skudd som ble reddet på streken. Han tok det ene med hånden, det var forferdelig irriterende, sa Huseklepp til Eurosport.

Men fra straffemerket klarte ikke Filip Kiss å lure Sogndal-keeper Matias Dyngeland som reddet mesterlig.

GIKK RETT: Sogndal-keeper Mathias Dyngeland reddet straffen til Filip Kiss. Foto: Jan Kåre Ness , NTB scanpix

– Jeg hadde studert Kiss mye den siste uken, han har variert mye på hvor han skyter, men han putter de ofte til venstre for meg, sa keeper Dyngeland til Eurosport.

Til tross for et massivt FKH-press, kjempet de 10 Sogndal-spillerne med nebb og klør og klarte å kjempe inn poenget. Dermed endte vestlandsoppgjøret målløst.

– Jeg synes jeg klarte meg greit. Det var et steg opp fra det nivået jeg er vant til å spille på (Sogndal 2 i 4. divisjon), sier Fredriksen.

Spiller for kontrakt

På denne tiden i fjor spilte han for Fyllingsdalen i 2. divisjon. Så bestemte han seg for å bli eliteseriespiller, og mente at det var best å flytte til Sogndal for å trene med A-laget og spille med reservelaget, som da var i 3. divisjon.

– Jeg flyttet hit for å bli eliteseriespiller. Det var et tøft valg å gå ned én divisjon, men nå har jeg debutert i Eliteserien, smiler forsvarsspilleren.

Han står på Sogndals «b-liste», en liste der eliteserieklubbene fører opp fem talenter de kan bruke selv om de ikke har proffkontrakt. Reglene til NFF sier at de maks kan brukes i tre eliteseriekamper.

– Målet har jo vært å få kontrakt med Sogndal. Vi får se hva som skjer, sier bergenseren.

Trolig får han drømmen oppfylt. For Eirik Bakke trenger virkelig 17-åringen nå. Sogndals skadeliste er meget lang, spesielt blant forsvarerne. Det ble ikke bedre av at kaptein Bjørn Inge Utvik måtte ut med en ankelskade allerede etter fem minutters spill i Haugesund.

