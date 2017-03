Danmark sjokkert over Bendtner-overgang: – Potensiell katastrofe

Danske medier reagerer med vantro på Rosenborgs signering av Nicklas Bendtner (29).

«Chok-skifte: Bendtner skifter til norsk fodbold», skrev både BT og Ekstra Bladet i sitt nettavisoppslag mandag kveld, etter at den tidligere Arsenal-dansken Bendtner ble klar for Rosenborg.

«Klubbskiftet kom som lyn fra klar himmel», skriver dansk TV 2, der kanalens fotballekspert Flemming Toft har uttalt seg:

– Det er en sjokkerende, men interessant overgang. Bendtner fikk aldri fotfeste i Nottingham, så han kan for femte gang sette sin karriere i gang igjen.

– Jeg har tidligere kalt det siste sjanse. Det her er absolutt siste sjanse. Det er en enestående sjanse som han forhåpentligvis tar. Han er 29 år, og jeg kan ikke kalle det en moden alder når det er Bendtner. Men det kan være tre gode år i ham ennå. Det er en håndsrekning på et tidspunkt der de fleste hadde gitt ham opp, sier Toft.

– Potensiell katastrofe

BTs sportssjef Morten Crone Sejersbøl har skrevet en kommentar om Bendtner-overgangen.

– Har dere vært i Trondheim? Det har jeg. En fin, liten by på størrelse med Odense med mange gode puber for byens mange studenter. Flere steder med piano, der pianistene kan spille alt. Inkludert Kim Larsen. Det er et fantastisk hyggelig sted om hvilket det sier at det er lett å komme til, men svært vanskelig å forlate, skriver han innledningsvis.

– Et potensielt scoop for Rosenborg, hvis de gode intensjonene holder, for på sitt høyeste nivå skal han være for god for norsk fotball. En potensiell katastrofe hvis han også føler seg for stor for pianobarer, lange vinterpauser og små fotballstadioner nord for polarsirkelen. Degge deler er bestemt mulig.

Solbakken: – Mange tror at 1. april kom tidlig

FC København-trener Ståle Solbakken er helt sikker på at overgangen blir tatt imot som et sjokk i Danmark.

– Det vil bli tatt imot med kjempeforundring. Bendtner og norsk fotball tror jeg ingen hadde drømt om her overhodet. Dette er et stort sjokk for danskene, sier Solbakken.

Det er ikke mer enn under et år siden Vålerenga laget en aprilsnarr om at de hadde signert Nicklas Bendtner. Nå er stjernespissens overgang til norsk fotball blitt en realitet.

– Jeg tror det er akkurat sånn danskene tar det imot. Nå tror jeg mange tror at 1. april kom tidlig i år, sier FCK-sjefen.