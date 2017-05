(Kråkerøy - Vålerenga 2-2, 4-5 etter straffer, Skeid - Strømsgodset 2-4) Kråkerøy spiller til daglig på nivå fire i Norge, men holdt likevel Vålerenga til straffekonkurranse. Der ble imidlertid Oslo-laget hakket for sterke.

Selv om både Herman Stengel og Jonathan Tollås Nation bommet for Vålerenga, så holdt det at Henrik Kjelsrud Johansen, Ghayas Zahid og Enar Jääger scoret.

For Kråkerøy bommet hele tre ganger. Jääger var mannen som satte inn den avgjørende straffen og sendte Vålerenga videre til tredje runde.

Snudde etter sterk VIF-start



Det var ikke mange som trodde at cup-avansementet ville sitte så langt inne for trener Ronny Deila og hans menn onsdag kveld. Én ting er at Kråkerøy til daglig spiller i 3. divisjon. Der ligger de på en syvendeplass i avdeling 1. Det ble ikke bedre av at både Henrik Kjelsrud Johansen og Ghayas Zahid ga Vålerenga en 2-0-ledelse før pause.

Da trodde nok de aller fleste på Fredrikstad Stadion – hvor kampen for anledningen ble spilt – at resten ville bli plankekjøring.

Men slik ville ikke Kråkerøy ha det.

Oliver Alphonso ga vertene en drømmestart på den andre omgangen. Det ga seg ikke der. Et drøyt kvarter før slutt utlignet Sivert Nikolai Thorsen. Det resultatet holdt seg til dommeren blåste av.

Inn i ekstraomgangene var det naturligvis full VIF-dominans, hvor blant annet Ghayas Zahaid misset et straffespark i det 122. minutt. Etter dét klarte Vålerenga aldri å sette inn seiersmålet. Det måtte straffespark til for å kåre en vinner. Der ble Enar Jääger og keeper Marcus Sandberg tungen på vektskålen.

Godset slapp med skrekken



På Nordre Åsen i Oslo tok 2. divisjonsklubben Skeid imot Strømsgodset. Guttene fra Torshov gikk respektløst til verks mot Eliteserie-motstand og tok like gjerne ledelsen ved Hassan Mohamed Yusuf etter bare ti minutter.

Etter en drøy halvtime svarte drammenserne ved Mounir Hamoud, men like før omgangen var over dukket Skeid-storscorer David Tavakoli opp i Godsets 16-meter, hvor kraftspissen kranglet inn 2-1.

Etter hvilen var det ikke mange sjansene begge veier. De fremmøtte Skeid-supporterne været nok en mulig cup-bombe. På sidelinjen stod Tor Ole Skullerud betenkt. Laget har slitt hele vår, står med ti poeng på like mange kamper, og har ikke vunnet i ligaen siden 22. april.

Men i det 87. minutt roet Bassel Jradi frynsete Godset-nerver. Han satte inn 2-2 fra distanse og sikret ekstraomganger. Der gikk Godset ut i hundre. Pontus Engblom sørget for ledelse, før Jradi igjen tegnet seg på scoringslisten. Dermed endte det 4-2 til Godset.

Alle cupresultater onsdag 24. mai:

Brumunddal – Lillestrøm 1-3, Byåsen – Aalesund 0-2, Finnsnes – Tromsø 0-2, Florø – Fana 5-1, Fløy – Start 4-3, Fløya - Tromsdalen 5-3 e.e.o (3-3), Grorud – Elverum 0-1, Hødd – Molde 1-2, Jerv – Bryne 2-1, Lysekloster – Brann 0-2, KFUM Oslo - Bærum 4-0, Kråkerøy - Vålerenga 2-2 e.e.o. (2-3 etter straffer), Mjøndalen - Kvik Halden 3-1, Mosjøen – Levanger 0-5, Moss – Sarpsborg 1-3, Nest-Sotra – Sandnes Ulf 2-0, Pors – Odd 1-3, Ranheim – Stjørdals-Blink 3-1, Raufoss – Sogndal 0-2, Skeid - Strømsgodset 2-4 e.e.o (2-2), Sortland – Bodø/Glimt 1-3, Strømmen – Kjelsås 0-1, Tynset - Rosenborg 1-9, Ull/Kisa – Alta 2-0, Vard Haugesund – Haugesund 0-6, Verdal – Kristiansund 0-4, Åsane – Fyllingsdalen 1-0, Ørn-Horten – Sandefjord 3-1.

Spilles torsdag 25.05:

Arendal - Notodden, Asker - Stabæk, Egersund - Viking, Nybergsund - Kongsvinger.