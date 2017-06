Bye helten i dramatisk Sogndal-seier

SOGNDAL (VG) (Sogndal - Sandefjord 3-2) Innbytter Bendik Bye ble dagens mann i Sogndal da han sikret seieren seks minutter på overtid.

Bye fikk ballen på 18 meter, dro seg innover og banket ballen i mål til enorm jubel på Fosshaugane. Målet gjorde at Sogndal spratt forbi Sandefjord på tabellen.

Sandefjord så lenge til å holde unna med ti mann i hele andre omgang. En omdiskutert straffesituasjon på overtid i første omgang førte til utvisning til Sandefjord og scoring til Sogndal.

Fyrverkeri



Det ble et fyrverkeri av en første omgang på Fosshaugane. Spillemessig var det ikke all verden, men målene rant inn og omgangen endte med at Sandefjords midtstopper Christer Hansen fikk rødt kort for en felling av Sogndal-spiss Martin Ramsland. Situasjonen endte også med straffespark og 2-2 ved Gilbert Koomson.

Da hadde gjestene fra Sandefjord fortjent tatt ledelsen to ganger. Først ved et selvmål av Sogndal-stopper Kjetil Wæhler i 15. minutt. Landslagsuttatte Mathias Dyngeland i Sogndal-målet feilvurderer da han bokser ut i feltet og traff Wæhler.



Utliknet direkte



Sogndal utliknet direkte minuttet etter da Martin Ramsland tok med seg et lang fremspill. Christer Hansen bommet i Sandefjord-forsvaret, målvakt Ingvar Jonsson bommet med timingen da han rykket ut for avverge, og Ramsland kunne trille ballen i det tomme målet.



Seks minutter før pause skled Sogndal-debutant Kristinn Jonsson da det kom et langt fremspill fra Sandefjord-forsvaret. André Södlund takket for invitasjonen, fintet seg innover og satte ballen i nærmeste hjørne til 1-2.

Koomson på straffe



De fleste trodde det gikk mot Sandefjord-ledelse til pause. Men Ramsland fikk en ny mulighet som liknet på den første. I kamp med Hansen inne i feltet gikk Ramsland over ende.

Dommer Trygve Kjensli pekte på straffemerket og sendte Hansen i garderoben med rødt kort. Kortet så strengt ut.

Gilbert Koomson gjorde ingen feil fra 11-meteren og scoret sitt femte seriemål for sesongen.



Etter pause presset Sogndal, mens Sandefjord jobbet for å holde unna. Hjemmelaget maktet aldri å komme gjennom et kompakt Sandefjord-forsvar.



Helt til det var spilt 95 minutter.

Da dukket Bye opp og avgjorde kampen. Scoringen - og seieren - gjør at Sogndal nå ligger på 9.plass med 15 poeng.