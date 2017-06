Christian Gauseth (33) kom med en knallhard dom over Espen Bugge Pettersen (37), som viste fingeren til egne fans under oppgjøret mot Molde mandag kveld.

Kun ti minutter ut i oppgjøret mellom Strømsgodset og Molde i Drammen hadde Godset-keeper Bugge Pettersen fått nok.

En tydelig frustrert keeper snudde seg mot egne supportere og viste fingeren.

Etter kampen ble han spurt om situasjonen av Eurosports Jonas Berg-Johnsen. Keeperen bekrefter at han viste fingeren, før han forklarer hvorfor.

– Ja, jeg syns det har blitt gradvis verre. Fra første berøring på ballen så sprer de (visse personer i Unionen) møkk, sier keeperen, og legger til:

– Hvis de ikke er her for å støtte oss så får de pelle seg hjem.

– Er det riktig å vise fingeren?

– Som du ser syns jeg ikke noe om det. Når det kommer med en gang i kampen må jeg få lov å reagere, avslutter Bugge Pettersen.

Kampen: Godet hangler videre

Gauseth-tirade

I Eurosport-programmet Klubbhuset ble situasjonen diskutert videre. Mjøndalen-spiller Christian Gauseth var ikke nådig i sin dom over Godsets sisteskanse.

– Det er ikke supporterne sin skyld at laget er ræva. Jeg skal ikke ta forbehold om at han er en fin fyr engang, innledet Gauseth, før han satte i gang en lengre tirade.

– Han kan ikke vise fingeren til egne fans. Jeg er ikke interessert i å høre at de slang med leppa og at det skjer for femte kamp på rad, sier Gauseth.

– Du er profesjonell fotballspiller, det her er jobben din. Du har bøttevis med erfaring. Du er seriemester. Da må du tåle at de ikke er fornøyd. Dere ligger på kvalik!

Mjøndalen-angriperen forstod lite av hvorfor ikke Bugge Pettersen i det minste unnskyldte opptredenen i etterkant.

– At han så begynner å angripe supporterne, og ikke bare legger seg paddeflat etterpå, det er en gåte for meg. For det hadde vært på sin plass her, sier Mjøndalen-angriperen.

Kampen endte 1-1 etter scoringer av Björn Bergmann Sigurdarson og Eirik Ulland Andersen.

Se også: Godset-artisten ville vekk - nå stråler han