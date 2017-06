Bugge Pettersen beklager finger til fansen: – Jeg overreagerte

Espen Bugge Pettersen (37) beklager at han viste fingeren til egne fans. Strømsgodsets keeper kan bli straffet av NFF.

– Jeg beklager for at jeg overreagerte. Det burde jeg ikke gjort, sier keeperen i en uttalelse på klubbens hjemmeside.

Samtidig understreker han nok en gang at han ikke er fornøyd med stemningen blant fansen på Marienlyst Stadion.

– Jeg er opptatt av at vi skal skape god stemning på stadion, og nå føler jeg at det har vært en veldig negativ stemning over en lang periode. Ikke bare i år, men også i fjor. Jeg håper fansen komme på kamp for å hjelpe oss, og ikke bare rive oss ned. Jeg håper vi kan snu denne trenden sammen, både på og utenfor banen, sier Bugge Pettersen.

VG vet at påtalenemnda i NFF har mottatt informasjon om saken, og at de for øyeblikket vurderer om det skal opprettes sak eller ikke.

Godset-leder tar avstand

Keeperens finger til fansen har vekket reaksjoner internt i klubben. Tirsdag har ledelsen diskutert med både fansen og Bugge Pettersen.

– Vi har snakket om saken. Som klubb tar vi helt klart avstand fra å reagere på den måten. Det er Espen innforstått med. Han beklager det offisielt også. Det var en overreaksjon fra hans side. Det har vi diskutert, og nå har vi lagt den saken bak oss, sier daglig leder Dag Lindseth Andersen i Strømsgodset til VG.

– Vi har snakket med ham og understreket at dette er en hendelse som vi ikke vil oppleve igjen. Det står i vårt verdigrunnlag at vi skal være forbilder på og utenfor banen, sier han og forteller at klubben ikke kommer til å straffe keeperen internt.

– Påtalenemnda i NFF vurderer nå om Bugge Pettersen skal straffes. Er dere forberedt på at det kan komme sanksjoner?

– Det har vi ikke snakket noe om internt, så det vil jeg ikke kommentere, sier Andersen.

