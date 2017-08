Brochmann har gjennomført hjertetester etter brystsmerter

På grunn av smerter i brystet, ble Stabæk-profil Tonny Brochmann (28) byttet ut mot Haugesund. De påfølgende dagene har han tilbragt på sykehus.

Det skriver Budstikka torsdag ettermiddag. De tre første dagene etter Haugesund-kampen søndag kveld, var dem danske Stabæk-spilleren på sykehus i Haugesund, før han ble sendt til Bærum sykehus onsdag.

Nå venter han på testresultatene.

– Jeg føler meg mye bedre nå, så nå er det bare å vente, sier dansken til avisen.

Han sier han ikke tenkte at det kunne være farlig underveis i søndagens 2-2-kamp.

– Det er først etterpå at tankene begynner å svirre om at dette ikke er bra. Under kampen tenkte jeg ikke på at det kunne være noe farlig, sier Brochmann, som skal gjøre de foreløpig siste undersøkelsene av hjertet fredag.

Stabæk hentet John Hou Sæter fra Rosenborg i sommer. Han ble satt på sidelinjen i fire måneder på grunn av betennelse i hjertepose:

Merket det i pausen

Dansken har vært god for Stabæk denne sesongen. Han har scoret syv mål og levert én målgivende pasning.

Han har spilt samtlige 19 seriekamper i årets sesong fra start for de blåkledde fra Bærum.

Brochmann opplyser at han merket at det var noe som ikke stemte allerede i pausen i søndagens kamp, men valgte likevel å videre etter hvilen.

Et drøyt kvarter ut i andre omgang, ble 28-åringen fra Horsens byttet ut.

Søndag møter Stabæk seriefirer Molde. Brochmann har naturlig nok ikke vært å finne på Stabæks treninger denne uken, og er sannsynligvis ikke en del av søndagens kamptropp.

– Her snakker vi om en spiller som har vært til overvåkning i tre dager. Det ville vært uforsvarlig å sende en spiller ut på banen uten å vite akkurat hva som har skjedd, sier Stabæk-lege Arne Røde til Budstikka.

