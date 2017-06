Brennhete Knudtzon får ingen «spissplass-garanti» av Erlandsen

NADDERUD (VG) Arne Erlandsen var fast bestemt på å bruke ham som spiss eller back. Så måtte han spille kant. Men de to siste kampene har Erling Knudtzon (28) scoret fem i favorittposisjonen.

– Ja, jeg trives bedre som spiss ja, smiler Erling Knudtzon til VG etter 4-2-seieren over Stabæk på Nadderud lørdag.



Egentlig sier svaret seg selv om man ser på de to siste kampene. 28-åringen scoret hat trick mot Tromsø sist helg. Og fulgte opp med to nye scoringer mot Stabæk lørdag.

FUNNET SPISSEN? Erlandsen har fått valuta for valget av Knudtzon som spiss, men er selv usikker på om det er rett mann på topp. Foto: Lise Åserud , NTB Scanpix

Men noen spissplass-garanti får han ikke fra sjefen.



– Jeg er fremdeles usikker på om hans posisjon er spiss. Det kan hende at høyreback er hans rett plass. Men for laget nå har det vært avgjørende at han spiller fremme, sier Erlandsen.

– Han har kommet til målsjanser hele sesongen, men nå klarer han å sette de. Han kunne scoret flere i dag også.

Les også: Lillestrøm minst effektive på tyve år

Løsnet på topp

Før Knudtzons inntog på spissplass mot Tromsø hadde LSK åtte scoringer i Eliteserien. Nå har de dobbelt så mange etter åtte mål på to kamper, hvor Knudtzon har stått for fem av dem.

– Det har vært suksess både for min del og for laget sin del, og det siste er det viktigste, sier han om den «nye» rollen.

Michal Skoda, Bajram Ajeti, Chigozie Udoji og Tomás Malec har vært LSKs foretrukne spillere på spissplass så langt denne sesongen. De har scoret tre mål til sammen i Eliteserien.

– Nå scorer vi som et lag, og slipper inn som et lag. Spillerne i avslutningssituasjoner har ikke vært dyktige nok denne sesongen. Det gjelder midtbanespillere og angripere, sier Arne Erlandsen.

Mens Knudtzon klarte å overgå sine lagkamerater på to kamper.



– Det blir altfor enkelt å skylde på de andre spissene. Det gjør ikke vi i Lillestrøm, fastslår LSK-treneren.

Skoleoppgave med motstanderen

Det har vært en travel uke for 28 år gamle Erling Knudtzon fra Ullern i Oslo. Han spilte først kamp mot Tromsø, så hadde han eksamen, før ny kamp mot Stabæk ventet lørdag. I tillegg har han fullført og levert sin bacheloroppgave. Den siste med tidligere lagkamerat, og lørdagens motstander, Håkon Skogseid.

– Det har gått greit. Vi leverte oppgaven i går. Vi har hatt nok å henge fingrene i, men det har da gått, sier Knudtzon.



– Hvordan klarer du å sette av tid til skolearbeidet?



– Man må prioritere å sette av tid. Det blir man vant til.



Skogseid på sin side scoret også i samme kamp. Og var skuffet over tap i begge duellene med



– Vi var litt i søkelyset i dag vi to, sier Skogseid.

– Synd vi mister initiativet i kampen, vi burde ha holdt inn. Fotballen er det viktigste for min del skjønner du, legger han til.

Les også: Erlandsen: – Rosenborg er norsk fotballs lokomotiv