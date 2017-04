Brennhete Adegbenro venter på tilbud

BERGEN (VG) Brennhete Samuel Adegbenro scoret igjen, men bedyrer at han ikke har hørt noe fra andre klubber.

– Er det noen klubber som har kontaktet deg eller agenten din?

– Nei, ikke enda. Vi venter fortsatt, og hvis det ikke kommer noen tilbud, så er jeg fornøyd her. Det er ikke noe problem, sier Vikings redningsmann.

Vikings målscorer gliste bredt da han tok seg tid til å svare på noen spørsmål før han tuslet inn i spillerbussen som skulle ta bortelaget hjem til Stavanger.

Det hadde han god grunn til å gjøre. I den første omgangen hadde han to avslutningsmuligheter. Det første skuddet gikk midt på Brann-keeper Piotr Leciejewski. Det andre gikk noen meter utenfor polakkens venstre stolpe.

Da han fikk sjansen etter pause - den ene sjansen han fikk etter sidebyttet - hadde han stilt inn siktet langt bedre. Da Kristoffer Haugen la inn fra venstre to minutter og 30 sekunder steg han til værs og stanget inn utligningen.

Da hadde angriperen kanskje vært uheldig som ikke fikk straffe i den andre omgangen. Halvveis ut i omgangen tok han seg enkelt forbi Brann-kaptein Vito Wormgoor, før han forsøkte å finne en medspiller inne i feltet. Ballen traff Branns målscorer Fredrik Haugen i hånden, og gjestene ropte på straffe.

– Ja, det er et straffespark. Selvfølgelig, sier Adegbenro til VG, og får støtte i form av et rop om «penalty» fra en av spillerne som går ut til spillerbussen.

– Kanskje dommeren ikke så det. Det er ikke noe problem. Vi er fornøyde med at vi får med oss ett poeng herfra, sier den smørblide målscoreren.

Burchnall: – Vi omfavner ham



Viking-trener Ian Burchnall vet at han er heldig som har en spiller som den 21 år gamle nigerianeren i stallen. Før Viking møtte Odd i femte serierunde, var Julian Ryerson den eneste Viking-spilleren som hadde fått ballen i mål.

Mot Odd var Adegbenro tilbake, og det ga umiddelbare resultater. Vikings fremste offensive trussel scoret ett mål, noterte seg for en målgivende pasning, og skaffet straffesparket som André Danielsen ekspederte i mål.

– Enn så lenge omfavner vi ham og bruker ham. Jeg vet at han er fornøyd her. Hvis det kommer et tilbud, og det er bra for klubben, så må vi starte på nytt og finne en ny Adegbenro, sier Burchnall til VG om Vikings offensive stjerne.

– Hvor lenge kan dere klare å beholde han?

– Det er et spørsmål jeg får nesten hver dag. Jeg vet ikke. Vi kan forberede oss på at han ikke er her lengre etter sommervinduet, sier Burchnall.

– Det er det nivået han har inne, mener Viking-treneren.

– Men får vi beholde han lengre enn det, så er det en bonus, avslutter han.

Hardt presset økonomisk

Det er ingen hemmelighet at Viking sliter økonomisk. I vinter fikk Burchnall bare hente én spiller. Viking har de siste årene solgt spillere for å få balanse i regnskapet. Jón Dadi Bödvarsson, Sverrir Ingi Ingason, Yann-Erik de Lanlay, Veton Berisha og Suleiman Abdullahi er blant spillerne som har forsvunnet.

VG har tidligere fått opplyst fra kilder i Viking at Karol Mets og Kristoffer Haugen skal være blant spillerne som kan gi penger i klubbkassen denne sesongen. At et eventuelt Adegbenro-salg også kan gjøre det, er åpenbart.

– Vi må være smarte. Vi hentet Adegbenro for småpenger, så om han forsvinner får vi hente andre spillere for de samme småpengene, sa Burchnall til VG etter oppvisningen i 3-0-seieren over Odd i femte serierunde.

