Brennhet Stabæk-spiss advarer Bendtner om «partyløven» Northug

NADDERUD (VG) Stabæk-spiss Ohi Omoijuanfo (23) tror Nicklas Bendtner (29) klarer å oppføre seg i Trondheim – så lenge han holder seg unna Petter Northug (31).

– Det var det da... Så lenge han ikke møter Northug, så tror jeg det går bra, sier han til VG og ler.

– Hva mener du med det?

– Jeg har hørt at Northug er en partyløve, så han får bare holde seg unna Northug, så tror jeg det går bra, sier Ohi.

Northug har tidligere fleipet med Bendtners tidligere utenomsportslige kontroverser og invitert ham på en liten omvisning i Trondheim by.

Les også: Marit Bjørgen tror Northug får Bendtner-konkurranse på damefronten

Seks mål på fem kamper

Omoijuanfo strutter av selvtillit og er i meget godt humør etter å ha scoret flere mål i en treningskamp mot juniorlaget.

Holmlia-gutten mønstrer storslagen scoringsform før seriestart; han har scoret seks mål på de fem siste treningskampene, inkludert to scoringer i søndagens generalprøve mot Mjøndalen, som endte i 3-0-seier.

Les også: RBK-Kåre mener Odd-troppen snart går ut på dato

På spørsmål om han tror han er i bedre form enn Bendtner før seriestart, svarer Ohi:

– Jeg er jo Arsenal-fan, så det er kult at en gammel Arsenal-spiller skal spille her i Eliteserien. Jeg vet at Bendtner kommer til å score en del mål når han spiller på det laget han spiller på nå. Hvis han har litt måltørke nå, så tror jeg den kommer til å bli avsluttet ganske raskt når han først kommer i gang.

Her er Northug og Iversens Trondheim-tips til Bendtner:

– Har tatt mange grep

Ohi klarte bare å score fire mål på 28 kamper i Eliteserien forrige sesong, men han våknet til liv i play off-returkampen mot Jerv, der han scoret to mål som reddet Stabæks plass i toppdivisjonen. Nå øker han ambisjonsnivået før en ny sesong.

– Jeg har lenge sagt at en god spiss i Eliteserien klarer å score tosifret antall mål, så jeg ønsker å komme opp på det tallet der, sier han.

– Har du tatt noen grep for å score mål på mer jevnlig basis i Eliteserien?

– Jeg har tatt mange grep selv og selvfølgelig sammen med trenerne. Jeg er mye oftere i boksen nå, mye oftere i avslutningssituasjoner, så jeg får mange flere sjanser. Gutta er opptatt av at jeg skal få ball. De vet at da blir det mål.

23-åringen nipper til restitusjonsdrikk fra et sugerør mens han snakker med VG. Han har blitt mer nøye på kostholdet nå.

– Detaljer er det viktigste for å føle seg i toppform. Det er småting som å få i seg restitusjonsdrikke rett etter økten, få i seg mat så fort som mulig, drikke vann gjennom dagen og egentlig bare leve en profesjonell livsstil.

Ohi er foreløpig det soleklare førstevalget på Stabæks spissplass, men etter det VG erfarer, har klubben store forhåpninger om å signere en ny angrepsspiller før overgangsvinduet stenger denne uken.

– Vi har sagt at vi skal ha inn én spiller til, men det har vært vanskelig å få det i boks. Vi har sittet i noen prosesser som ikke har gått i mål ennå, og jobber fortsatt med full gass. Jeg håper at vi lander noe kjapt, men hvis vi ikke får inn riktig spiller, så dropper vi det heller og venter til sommeren, sier sportssjef Inge André Olsen.