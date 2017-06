Brann-treneren etter 754 dager med opptur: – Vi er ikke en toppklubb

BERGEN (VG) Fra førsteplass på eliteserietabellen fastslår Lars Arne Nilsen (53) følgende om Brann: De er ingen toppklubb. Derfor forbereder han seg på motgang etter to års sammenhengende opptur.

– Vi blir sett på som en toppklubb, men vi er ikke en toppklubb. Vi er en stor klubb, men vi må levere over tid, over mange år. Vi bør være i toppen av norsk fotball, kjempe om medaljer, titler hvert år, det synes jeg bør være en målsetting for Brann, sier klubbens suksesstrener i dette VG-intervjuet.

– Vi var i Obos-ligaen for to år siden. En toppklubb er en klubb som over tid leverer resultater. Rosenborg er det i Norge. Så er det ustabilt. Odd, kanskje. Godset har ligget der over tid. Vi er ikke i nærheten av det. Vi er kanskje nummer 7 siste 20 årene på statistikken. Det er ikke godt nok for Brann, fortsetter Lars Arne Nilsen.

Men akkurat nå er det meste bra i Brann:

5-0-seieren over Stabæk blir nesten beskrevet som en middels prestasjon av både spillere og trener (uten at noen klager), de scorer mest i Norge, de har 14 forskjellige målscorere i serien – og de topper tabellen for første gang på nesten ti år.

Bare to år og 23 dager etter at de lå som Norges 25. beste fotballag på niendeplass i Obos-ligaen, og Lars Arne Nilsen fra Sotra våknet i en gammel drøm om å bli Brann-trener.

Den tidligere Hødd-sjefen med det sensasjonelle cupgullet fra 2012 ga følgende beskjed til Branns spillergruppe da han overtok etter 1-4-tapet mot Levanger: «Vi kommer ikke til å rykke direkte opp».

PÅ TOPP I BERGEN: Brann-trener Lars Arne Nilsen hilser på et fornøyd publikum på Brann Stadion etter 5-0-seieren som førte Brann til toppen av tabellen i Eliteserien. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

Det motsatte skjedde, selv om Nilsen mener de «hanglet seg gjennom Obos-ligaen» i 2015 fordi spillerstallen egentlig ikke var tilpasset Nilsen-fotball og 4-3-3-formasjonen.

For øvrig den forgjenger Rikard Norling nektet å bruke; han truet med å reise hjem da noen i klubben hintet om at dét kunne være en idé i perioden Brann famlet i en mørk kjellerkrok av norsk toppfotball.

Tallkombinasjonen har gjort at Bergens stolthet har sett lyset gjennom én og en halv sesong i Eliteserien. Men det er flere ting som har gjort drømmereisen mulig:

– En god garderobe



– Vi tok tak i spillerstallen. La om spillestilen og treningene. Hatt fokus på det fysiske for å bli gjennomtrent og styrket apparatet rundt meg med å ha to fysiske trenere. Vi har unngått skader. En klart definert spillestil, bygging av relasjoner, samtidige bevegelser og vi har beholdt spillere over tid, oppsummerer Lars Arne Nilsen, som er mer opptatt av å beholde dem han har enn å forsterke med nye i sommerens overgangsvindu.

– Så har vi en god garderobe.

– Som betyr?

– Det er internjustis i trening, oppmøte og oppførsel. Man gleder seg over andres suksess. Vi skal ha en god benk som oppfører seg skikkelig. Ekstremt dedikerte i alt vi gjør.

– Vi har gode ledere i garderoben. Spesielt de uformelle lederne, som ofte styrer klubbene. Det er flere av dem. Daniel Braaten er på sin måte. Han sier ikke så mye, men går rundt og passer på ungguttene. Han er en fin fyr, har 50 landskamper og blir ikke stresset når folk snakker om gull. Mens Jakob Orlov er en tøffing som setter krav, fortsetter 53-åringen.

Orlov-beskrivelsen passer på treneren selv også. Nilsen er en fyr som gir klare beskjeder, som er flink til å gi egne spillere selvtillit, han liker å spille med det samme forsvaret og midtbaneankeret i hver eneste kamp, og han er fast i troen på at hans ideer er de rette for Brann.

Det siste er det ingen som kan ta ham på. Også er han litt annerledes på innsiden av garderobedøren enn den sindige strilen som kommer ut og puster rolig, toner ned gullsnakk og prater stort sett i små bokstaver.

– Sannsynligvis, smiler han.

– Jeg brenner. Jeg har lyst til å vinne kamper. Det tror jeg nok spillerne kan merke av og til. Men jeg roper ikke og skriker ikke så mye, jeg springer ikke etter dem på treninger og kjefter. Men det kan hende at jeg er mer engasjert enn folk tror.

Aldri tapt to på rad



Han tillater iallfall ikke spillerne å tape to kamper på rad. Det har fortsatt ikke skjedd på hans drøye to år i klubben. Samtidig som laget bare har tapt én gang på hjemmebane på halvannet år i Eliteserien.

– Når du har tapt én kamp, at du ikke taper neste, er ekstremt viktig. For da begynner du å bli usikker, mener Lars Arne Nilsen.

– Vi vet ikke hvor sterk klubben, teamet og spillerne er før vi kommer i virkelig motgang. For vi kommer til å få en korreksjon. Etter over to år uten noe. Vi får en korreksjon. Da får vi se hva vi er bygd av. Jeg forbereder meg veldig på den korreksjonen. Jeg er forberedt på motgang, alltid, sier treneren som leder Eliteserien.

– Er du pessimistisk nå?

– Kan godt hende. Det er ekstremt viktig å vite hvordan folk du har med deg. Og det vet du ikke helt før du har vært i motgang. Jeg har ikke vært det i Brann, men klubben har vært det.

Han sikter til at de stort sett har oppholdt seg i det Norges Fotballforbunds økonomikontrollører betegner som «rød sone». Og det har ingenting med draktfargen å gjøre.

– Det er ganske utrolig at vi leder med de utfordringene vi har hatt, påpeker Nilsen.

Spilt og scoret på alle nivåer



Men de har truffet godt på overgangsmarkedet, selv om flere i elleveren har vært med helt siden de var et middels Obosligalag.

Branns bunnsolide kollektiv, i stor grad bygd på muskler, innsats og duellkraft, er nesten en personifisering av slik spilleren Lars Arne Nilsen var. Slett ikke ulik Jakob Orlov, svensken som løper skoene av seg på topp for Brann og vinner duell etter duell.

– Jeg var en boksspiss. Jeg har spilt på alle nivåer fra Eliteserien (for Sogndal) til 7. divisjon. Og jeg har scoret i alle divisjonene, minner Lars Arne Nilsen om.

Det er jo svaret på en god quiz. Men spørsmålet i Bergen er om serieledelsen kan holde til gull.