Brann-trener Nilsen: Håper Bergen har lært av gullprat

SOGNDAL (VG) (Sogndal – Brann 2-3) Trener Lars Arne Nilsen vil ikke høre snakk om gullkamp i Bergen selv om Brann bare er et poeng etter Rosenborg etter lørdagens thrilleravslutning i Sogndal.

– De har vel lært litt i Bergen også får vi tro. Hva som blir sagt i byen er ikke viktig, så lenge det er spillerne som spiller, sier Nilsen på spørsmål fra VG om han frykter at gullprat i byen mellom de syv fjell skal ødelegge slik det har gjort så mange ganger før.

For status etter ti serierunder og lørdagens fenomenale snuoperasjon på Fosshaugane der Fredrik Haugen satte inn 3-2-målet på et langskudd fra 25 meter seks minutter før slutt, er at Brann er et poeng bak serieleder Rosenborg.

Og mens trønderne har vist en fallende kurve i poengsankingen, står Brann med tre strake.

En skuffet Sogndal-trener Eirik Bakke var tydelig på at han mener Brann nå må våge å snakke om seriegull.

– Med den troppen de har bør de våge å si at de skal kjempe om gullet. Såpass må de kunne si i Bergen, mener Bakke.

MATCHVINNER: Fredrik Haugen (t.v.) banket inn vinnermålet for Brann som snudde 0–2 til 3–2. Eirik Schulze (h.h.) scoret Sogndals første mål. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Det ble en fenomenal avslutning på en kamp som lenge var kjedelig. Sogndal leder 2-0 etter scoringer av Eirik Schulze i første omgang og Per-Magnus Steiring i 61. minutt, og så ut til å ha grei kontroll Men allerede minuttet etter 2-0 reduserte Kristoffer Barmen for Brann. Peter Orry Larsen vakte harme i vinter da han vraket Sogndal til fordel for Brann, etter først å ha vært enig med sogningene. Åtte minutter før slutt kjempet innbytteren fra Måløy inn 2-2.

– Jeg fikk en berøring på ballen, etter det så jeg den ikke igjen før den lå i mål. Jeg vet ikke om noen andre var borti den, sier Orry Larsen.

– Du fikk en kraftig pipekonsert da du kom inn, hvordan reagerte du på det?

– Publikum piper uansett, det hørte jeg knapt. Jeg var enig med Sogndal, men ting skjedde for min del etterpå, og jeg havnet i Brann.

– Vi får lagt bra press på dem i 2. omgang. Spesielt når Azar kommer inn og vinner alle dueller. Da får vi jobbet bak der og skaper mange sjanser. Vi viser en mentalitet, og vi har ikke vunnet her på 15 år, så dette var en utrolig vanskelig kam, oppsummerte Haugen da han ble intervjuet av Eurosport etter kampen.

– Dette var utrolig deilig, og se rundt oss her. Det er jo nesten flere Brann-supportere enn Sogndal-supportere her! sa Haugen fornøyd.

Haugen scoret også en suser mot Sandefjord 16. mai, og advarer fremtidige motstandere:

– Vristen sitter om dagen. Jeg hadde en på 16. mai også, så det kommer flere! Jeg føler meg i god form, og det var deilig å vinne i dag.

Dramatisk avslutning



For en avslutning det ble på kampen i Sogndal, der hjemmelaget leder 2–0 da det var spilt 61 minutter. Først reduserte Kristoffer Barmen minuttet etter 2–0. Så utlignet innbytter Peter Orry Larsen, en forhatt mann i Sogndal etter overgangsforviklingene i vår.

Målgivende til 2–2 hadde Fredrik Haugen på hjørnespark. Før Haugen altså satte kronen på verket selv med et velplassert langskudd fra 25 meter seks minutter før full tid.

– Det var ikke så lett å spille ut Sogndal i dag, så vi valgte den enkleste veien og satte inn Karadas. Det er kanskje ikke så vakkert, men det er veldig effektivt, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport.

– Den store forskjellen er at Kjetil (Wæhler) må ut med skade. Han har vært utrolig viktig for oss. Brann har en mye større stall, og mange flere å ta av. Det har nok litt å si her i dag, sa Sogndal-trener Eirik Bakke til Eurosport.

Leciejewski-tabbe



En tabbe av Brann-målvakt Piotr Leciejewski førte hjemmelaget opp i ledelsen etter ni minutter. Lars Christian Kjemhus kom på et fint raid sentralt i banen og skjøt fra 18 meter hardt midt på Branns sisteskanse.

På sin gamle hjemmebane Fosshaugane fomlet polakken ballen rett i beina på Eirik Schulze som satte den i mål på første berøring.

Wæhler nektet å gi seg



Scoringen til Schulze var beholdningen i en ikke altfor velspilt første omgang. Men også Kjetil Wæhler markerte seg med innstillingen sin. 41-åringen kriget infernalsk og stoppet effektivt Branns spiss Jakob Orlov.

Helt til han måtte ut på sidelinjen med skade. Speaker annonserte bytte, men Wæhler ville det annerledes og kom på banen igjen. Etter en omgang ble imidlertid belastningen for stor for en kamprusten Wæhler, og han ble erstattet med den andre nykommeren, Espen Næss Lund.

Fire bergensere på Sogndal



Brann har hatt store problemer i møtene med Sogndal på Fosshaugane, der de møter et hjemmelag ildnet opp av parolen «bygd mot by». Ikke siden 2002 hadde Brann vunnet en seriekamp i Sogndal.

To minutter etter pause var Kristoffer Barmen nær ved å utligne, da han fikk ta ned ballen alene på fem meter. Det harde skuddet gikk trett over tverrliggeren til Mathias Dyngeland.

Dagens Sogndal-kaptein var bare en av fire bergensere i startoppstillingen til Sogndal. Både Kjemhus, Ulrik Fredriksen og Eirik Birkelund er oppvokst mellom de syv fjell.

Dyngeland-refleks



Dyngeland viste seg skikkelig frem i 57. minutt da Orlov fikk vendt opp og skjøt knallhardt på mål. Dyngeland svarte med en refleksredning det virkelig var klasse over.

Brann var i ferd med å ta over styringen, og en utligning lå i luften, men mot spillets gang var det isteden Sogndal som økte til 2–0. Midtstopper Per-Magnus Steiring har levd i skyggen av Wæhler de siste kampene, men i 61. minutt fikk nordlendingen sjansen på halvspretten inne i feltet. Steiring nølte ikke, og virkelig hamret ballen i vinklene.

Men som det står i Drillos lærebok, etter et mål kommer ofte et til. Det gikk ikke mer enn ett minutt så hadde Barmen redusert til 2–1. Han tok ned et langt fremspill inne i feltet, vendte fint og skjøt i mål i Dyngeland høyre hjørne.

Det ble starten på en fenomenal snuoperasjon av Brann, som endte med den tredje strake seieren for et Brann-lag som nå jager serieleder Rosenborg.