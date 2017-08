Brann toppet grusom uke for Viking: – Sånn rykker dere ned

(Viking - Brann 2-4) Toppscoreren er solgt, nedrykks-konkurrent Tromsø vant og ledelsen mot Brann rotet de vekk. Nå stinker det nedrykk i Stavanger.

Det så meget lyst ut da Julian Ryerson lobbet inn 2-1 til Viking etter en time, men så ble det enda mørkere for Viking-fansen, som nå legger bak seg en forferdelig uke i en ellers tung sesong.

– Sånn rykker dere ned, Viking. Dere ledet 2-1, og så klarerer man i forsvar på den måten, sa Eurosport-kommentator Kjetil Rekdal.

Les også: Dommerdrama i Tromsø

Jumbo

Uken startet med at toppscorer Samuel Adegbenro ble solgt til Rosenborg for rundt 15 millioner kroner, en sum mange supportere mente var for lav. Søndag vant tabellnabo Tromsø 3-2 over Aalesund, noe som sendte Viking ned til jumboplassen på tabellen - og i vestlandsderbyet mot Brann rotet de vekk alle poengene.

Med 15 poeng etter 20 kamper ser det tungt ut for Viking å overleve i Eliteserien, her har de spilt siden 1986. Det er riktignok bare fire poeng opp til kvalifiseringsplassen, men hele åtte opp til sikker plass. Og Viking har kun vunnet tre kamper når to tredeler av sesongen er spilt.

– Sandefjord mot Viking i neste runde. Den kampen må Viking vinne, vinner de ikke der tror jeg de er ferdig, sa Rekdal.

Så du? Effektive Stabæk senket Molde

Kanonmål

I søndagens duell fikk vi i hvert fall servert lekre mål. Det sa pang da Deyver Vega dunket til fra rundt 20 meter og opp mot krysset.

Men 10 minutter senere fikk siddisene et korrekt idømt straffespark som Tommy Høiland satte enkelt inn 1-1, hans tredje mål på like mange kamper. Så snudd rogalendingene oppgjøret da Ryerson lurte Branns offsidefellen og lobbet ballen over keeper og i mål. Utsøkt!

Les også: Så mye kan Adegbenro-scoringen være verdt for RBK

Men Brann, som spilte en god bortekamp, utlignet minuttet etterpå. Klareringen fra Kristoffer Haugen landet hos Kasper Skaanes som klemte til på halvspretten og da sto det 2-2. Og fem minutter etterpå var det en ny svak involvering fra Haugen som headet ballen rett i beina hos Branns Haugen, Fredrik, som lempet ballen i nettet med innsiden av foten.

– Lagseier

Og rett før slutt punkterte innbytter Peter Orry Larsen kampen med 4-2 til bergenserne som dermed klatrer opp til 2. plass på tabellen med bedre målforskjell enn Sarpsborg 08.

– Dette var en lagseier, fire forskjellige målscorere, vi havnet under, men snudde kampen - det viser hva som bor i oss, sa målscorer Fredrik Haugen til TV Norge.

Les også: Brann får refs

Saken oppdateres!