Brann-tallene uten skadede Braaten: Færre mål – færre sjanser

BERGEN (VG) Da en påskrudd Daniel Braaten (35) forsvant ut av laget med skade, sluknet Brann i tetkampen i Eliteserien.

35-åringen leverte en råsterk vår i Eliteserien, men siden 0-0-kampen mot Vålerenga 2. juli har ikke Brann-spilleren vært å se.

Da var bergenserne nummer to i Eliteserien, bare to poeng bak Rosenborg, og rett i forveien toppet de tabellen for første gang på ti år – og det ble snakket, sunget og skrevet om gull.

Uten Daniel Braaten er det blitt syv poeng opp til Rosenborg, klubben har røket ut av både cupen og Europacupen, de har for første gang i Eliteseriesammenheng tapt to kamper på rad under trener Lars Arne Nilsen – og fortsatt er det en stund til Braaten er kampklar.

Ute i nye uker



I Bergen denne uken jogget den tidligere Bolton- og Toulouse-proffen rundt banen og lekte med en ball og tittet på lagkameratene spille 11 mot 11. Han blir tilskuer en stund til.

– Det er et lite stykke til. Men det er godt å få gress under beina og kjenne litt på kula, sier Daniel Braaten til VG.

Det er en trøblete strekk i leggen som har holdt ham ute i over to måneder, og ifølge trener Lars Arne Nilsen er det snakk om uker før høyrevingen er tilbake i spill.

Vestlandsderbyet mot Sogndal lørdag blir den sjette seriekampen på rad uten Braaten i troppen – den åttende totalt for sesongen – og en titt på tallene viser hvorfor han kunne trengtes:

Brann scorer færre mål når vingbamsen ikke er med. Klubben har snittet på 2,08 scoringer i kamper Braaten har vært på banen, mot 1,71 der han ikke er med.

– Kan ha sammenheng



Braaten har aldri vært noen goalgetter (3 mål og 3 målgivende i 2017), men at Brann også skaper færre målsjanser (over halvannen i snitt per kamp) når Braaten ikke spiller, er ikke nødvendigvis tilfeldig, tror midtbanespiller Fredrik Haugen (25).

– Det kan ha en sammenheng. Daniel var veldig god før han ble skadet. Han er et monster, det er bare å spille på ham og vi får etablert spillet høyt. Så er vi et godt lag uten ham. Det har nok litt med dét å gjøre, og det har andre årsaker, sier Haugen.

Den høyre indreløperen herjet i vårsesongen sammen med Braaten på vingen og Amin Nouri på backen. Nå er Braaten skadet og Nouri ute av laget (har heller ikke villet skrevet ny kontrakt med Brann).

– Hatt tøff motstand



Trener Lars Arne Nilsen påpeker at Brann er litt på gang igjen etter 2-0 over Odd og 4-2 over tabelljumbo Viking, og synes det er vanskelig å svare på hvor tilfeldig det var at downperioden kom uten Daniel Braaten.

– Det har litt med motstander å gjøre også, vi har hatt tøff motstand. Det er litt sånn i 4-3-3, det er samtidige bevegelser, relasjoner, og mister du en viktig spiller som Daniel har vært, mister du en relasjon. Så blir det litt urytmisk. Høyresiden har vært veldig god, og det gikk litt tid før vi fikk satt en ny relasjon på siden igjen. Så har vi kommet oss litt opp igjen, sier Nilsen.

BRANN MED OG UTEN DANIEL BRAATEN I ELITESERIEN 2017 13 kamper med Braaten: 6 seirer, 5 uavgjorte, 2 tap 7 kamper uten Braaten: 3 seirer, 2 uavgjorte, 2 tap Mål med Braaten: 27 – snitt på 2,08 per kamp Mål uten Braaten: 12 – snitt på 1,71 per kamp Sjanser skapt med Braaten: 70 – 5,38 per kamp Sjanser skapt uten Braaten: 26 – 3,71 per kamp

Han synes det blir «mye statistikk» når VG nevner at tallet på Branns scoringer og sjanser har sunket med Daniel Braatens skade.

– Det blir veldig forenklet. Du må se litt hvordan laget fungerer. Det var en periode vi spilte toppkamper, var i cupen og var i Europacupen. Det var ugunstig å miste ham, det var ugunstig å miste Piotr (Leciejewski). Men vi har holdt på i tre år, har ikke hatt særlig motgang. Av og til er det skader, karantener og stang-ut i fotball, sier Nilsen.

PS! Daniel Braaten har fått tilbud om ny ettårskontrakt i Brann. Han fyller 36 år i mai neste år.