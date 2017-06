Brann scorer og scorer – uten at det hjelper på interessen

De har gått fra «Boring Brann» til «Scoring Brann» på 12 måneder. Men stadion i Bergen trekker ikke flere folk av den grunn.

– Henger vi med i toppen, så stiger forventningene. Og da kommer det nok bra med folk utover høsten, tror den ansvarlige for Brann-suksessen de to siste årene, Lars Arne Nilsen.

10 baklengs



Han har, på de to årene, ført Brann fra et middels Obos-liga-lag til et topplag i Eliteserien, og det uten å bruke veldig mange kroner på nye spillere.

Etter 12 serierunder i 2016, hadde Brann sikret seg seks seirer og bare sluppet inn 10 mål. De lå på sjuendeplass på tabellen med 20 poeng.

Publikum uteble, tross den gode sesongstarten. Spillet ble sett på som kjedelig, og fakta var at Brann kun hadde scoret 10 mål så langt, det tredje laveste i ligaen.

140 prosent

Spol frem til samme tidspunkt i 2017, og Brann har fortsatt seks seirer på 12 seriekamper, men har to poeng mer og ligger i øyeblikket på en tredjeplass.

Den store forskjellen er likevel der: Brann er mestscorende i ligaen, med 24 mål. En økning på 14 mål, eller 140 prosent fra 2016 til 2017.

Lars Arne Nilsen forklarer årsaken til endringen i antall mål på følgende måte:

– Vi skal fortsatt være kompakte og kyniske, men forskjellen fra i fjor er at vi gjør det høyere på banen. Og derfor får vi kortere vei til motstanderens mål når vi vinner ballen – er en av grunnene til at 10 mål er blitt til 24, i følge Nilsen.

Målene renner inn

Best og dårligst i antall scoringer etter 12 runder - fra 2016 til 2017 1. Brann + 14 2. Sarpsborg 08 +10 2. Stabæk +10 4. Sogndal + 8 5. Tromsø + 6 6. Vålerenga +5 7. Aalesund +2 8. Viking - 1 9. Rosenborg - 3 10. Lillestrøm - 4 10. Odd - 4 12. Molde - 6 13. Haugesund - 9 13. Strømsgodset - 9

For noe må det være. Brann har sluppet inn akkurat like mange, og sju av de åtte bakerste (keeper, forsvar, midtbane) er de samme som i 2016. Kun Vito Wormgoor er ny, han har erstattet Vadim Demidov både som midtstopper og kaptein.

Hva har det byttet betydd?

– Vadim var fantastisk da vi lå veldig lavt. Vito er veldig flink til å pushe ut, få laget til å stå høyt. Det har gjort at vi våger litt mer, vi har tatt litt større risiko med kantspillerne våre og vi har vist at vi gode nok når vi står litt høyere i banen også, svarer Nilsen.

Det har Brann gjort. Målene har rent inn, spesielt på Stadion. Nilsen sa det før sesongen: Vi skal utvikle spillet vårt, beholde den defensive tryggheten, men samtidig våge mer.

Hittil har han fått rett i alt. Men publikum reagerer altså ikke i veldig stor grad på alle scoringene – så langt.

Middelmådighet frister ikke

– Vi har ikke hatt de store kampene på hjemmebane ennå, Rosenborg, lokaloppgjøret mot Sogndal, for eksempel. Men jeg føler at vi har mer støtte fra publikum nå enn vi hadde i fjor, jeg ser det positive engasjementet, sier Lars Arne Nilsen.

Men hvorfor har da publikumstallet gått tilbake? Snittet var 12 380 i hele 2016. Hittil i år, på seks hjemmekamper, er snittet 11 987 - en tilbakegang på 393 mennesker.

– Jeg tror det kan skyldes at folk ikke hadde helt tro på oss før sesongen, vi ble tippet rundt midten av tabellen. Og det er det verste for bergenserne, middelmådighet. De ønsker enten topp eller bunn, mener Nilsen.

Fredrik Haugen har vært Branns beste spiller denne sesongen. Han har heller ikke noe godt svar på hvorfor det ikke har vært økning i publikumstallene.

– Det er vanskelig å si. Jeg tror egentlig at folk får alt så lett tilgjengelig på nett og TV, og det er vel sånn for alle klubbene. Men vi må bare fortsette å vinne kamper så kommer det enda flere, og de som er der lager den beste stemningen i Norge, sier Haugen.

Kommersiell leder i Sportsklubben Brann, Camilla Schutz, sier følgende om publikumstallene:

Nest best - bak RBK

– Det er mange ulike variabler, og det er vanskelig å peke på én bestemt faktor for å finne svaret på hvorfor det ikke har vært flere folk på stadion i år.

Når vi snakker med supportere, får vi mange forskjellige svar på hva de ønsker seg. Noen savner profiler, noen snakker om spillestil, resultater. Men det handler også, for mange, om totalopplevelsen, med maskotter, stemning, kommunikasjon, tidspunkt og vær, som faktorer, sier Schutz.

Hun ser imidlertid lyst på situasjonen, fordi Brann holder stand som en god nummer to bak Rosenborg på publikumstoppen. Men også fordi 600 flere kjøpte sesongkort på Brann stadion i 2017 enn i 2016.