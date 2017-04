Brann-Nilsen irritert etter overtidsutligning: – Forferdelig!

BERGEN (VG) (Brann - Viking 1-1) En tabbe av Iven Austbø så ut til å ha senket Vikings håp om poeng. Så dukket stjernespissen Samuel Adegbenro opp på overtid.

To minutter og 30 sekunder på overtid la venstreback Kristoffer Haugen inn fra venstre.

Inne foran mål steg Samuel Adegbenro til værs, og stanget inn utligningen for bortelaget. Han sendte de tilreisende fra Stavanger og resten av Viking-benken til himmels, og satte samtidig en stopper for Branns rekke med tre seire på rad.

– Det er utrolig. Det var jo nesten over. Vi gir aldri opp, sier Vikings store helt til Eurosport.

– Det var veldig unødvendig, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til samme kanal. Han var mektig irritert over hvordan laget hans rotet det til i sluttminuttene på overtid. Nilsen mener det skjedde en rekke såkalte «følgefeil» før Adegbenro utlignet.

– De får en overgang, og så er han «luringen» der. Det er forferdelig! sier Nilsen, som for andre gang i år ser at poeng går tapt på tampen av en kamp. I første serierunde mot Tromsø scoret nemlig Simen Wangberg mot bergenserne i siste spilleminutt etter en corner.

Austbø-tabbe



Det skjedde ikke stort på Brann Stadion før vertenes lederscoring kom. Kanskje av det noe heldige slaget – for Branns del.



Forspillet til scoringen var riktignok fint. Hjemmelaget kombinerte fint ute til venstre. Deretter slo kantspiller Gilli Rólantsson ballen videre til Fredrik Haugen, som videre avsluttet fra omtrent 20 meter.



Skuddet var ikke spesielt godt, men bortelagets keeper ble lurt av at ballen spratt like foran ham. Det var nok til at ballen gikk over Austbø og i mål.

Adegbenro ropte på straffe

Etter 1-0-målet skjedde det ikke veldig mye i de to lagenes 16-metre. Først etter pause ble det mer action. I det 55. minutt følte Adegbenro og Viking seg snytt for straffe.

Nigerianeren passerte Brann-kaptein Vito Wormgoor ute på venstrekanten, før han fosset inn i feltet og forsøkte å finne en lagkamerat foran mål.

Innlegget fra Adegbenro traff venstrehånden til Haugen, men dommer Ola Hobber Bilsen vinket spillet videre - til voldsomme protester fra Viking.

Ampert

Oppgjøret forløp lenge uten mange tegn til at det var de to største byene på Vestlandet som barket sammen, men utover i den andre omgangen ble det ampert. Det toppet seg tjue minutter etter pause, da Sivert Heltne Nilsen rev ned Viking-innbytter Kwesi Appiah, som var på vei fremover i full fart.

Hobber Nilsen ga Heltne Nilsen et korrekt gult kort. Viking ønsket å ta frisparket fort, men Branns nummer 23 holdt ballen i fast grep.

Det likte Julian Ryerson dårlig. 19-åringen fra Lyngdal rev Heltne Nilsen overende, og da tente Branns midtbaneterrier på alle plugger. Heldigvis for Heltne Nilsen fikk Viking ballen, og flere av gjestenes spillere trakk trenersønnen unna Ryerson.

Utlignet på overtid

Det så altså ut til at Viking ikke fikk utnyttet sitt spillemessige overtak i den andre omgangen, før 21 år gamle Adegbenro dukket opp og stanget inn utligningen. Scoringen fører Viking opp på 13. plass i Eliteserien.

Brann, som bare hadde vært bak Rosenborg på målforskjell hadde de klart å holde unna for bortelaget, blir liggende på 4. plass.