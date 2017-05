Brann møter klubben «alle hater»

En unorsk satsing har ført Lysekloster fra 8. divisjon til tredje nivå i norsk fotball i løpet av åtte år. – Det er mye mystikk og magi rundt oss.

Det sier Lyseklosters daglige leder, Svein Kollen, til Bergens Tidende. Onsdag kveld møter laget fra Os, sør for Bergen, Brann i cupens andre runde.

«Alle» hater Lysekloster, skriver Bergens Tidende før kampen.

– Jeg har også det inntrykket, sier Kollen.



Millionergaver, nei til innsyn i økonomien og en «unorsk» tilnærming er noe av det som gjør klubben myteomspunnet i eget hjemfylke.

– Man skal være forsiktig med å ha suksess. Hvorfor får de ting til og ikke vi? Det er mye mystikk og magi rundt oss, har jeg inntrykk av. Men det handler om kompetanse. Og steinhardt arbeid, sier Kollen.

Milliongaver fra Mohn

Ifølge Bergensavisen har klubben mottatt gaver som beløper seg til rundt ti millioner kroner i løpet av de 2015 og 2016.

– De som lurer på hvor pengene kommer fra, kan bare fortsette å lure. Men klubben har vi bygget opp i samarbeid med Trond. Det er ikke hemmelig. Vi skylder Trond alt, sier Kollen til BT.

BA skriver de flere ganger har forhørt seg om innsyn i klubbens regnskap, men at de ved hver anledning har fått samme svar: De vil ikke offentliggjøre sine økonomiske tall.

Tall fra Brønnøysundregistrene viser at gaver utgjorde 70 prosent av klubbens inntekter i 2016, en sesong som endte med nedrykk fra tredje til fjerde nivå.

– Det er positivt at idrettslaget får gaver. Men idrettslaget hadde også store driftskostnader i 2016. I utgangspunktet virker det bekymringsfullt med store kostnader når så mye av inntekten stammer fra gaver, sier førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole, Kjell Ove Røsok, til BA.

Penger til anlegg og ungdomssatsing

– Gavene er i hovedsak knyttet opp mot utbyggingen av anlegget vårt i 2016: Stoler og tak over tribune, utvidelse av klubbhus med blant annet eget media- og sosialrom og ny kiosk i forbindelse med ny tribune, sier styreleder Bjørn Samdal til BA.

Han opplyser også at de har satt i gang leksehjelp for akademispillere, samt at flere trenere i yngres avdeling er lønnede.

Onsdag ettermiddag kjører Eliteserie-toer Brann de drøye to milene sørover. Der møter de et lag som har tatt 15 av 18 poeng, og med det topper tabellen i Norsk Tipping-ligaen avdeling 4.

