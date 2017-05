Brann-keeperen etter tabbemålet: – Unnskyld! Det var et idiotisk mål å slippe inn

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg - Brann 2-1) Brann hadde lagt en plan for å sjokke Rosenborg fra start av. Men det største sjokket fikk de av sin egen keeper.

Ni minutter var spilt da Brann-keeper Piotr Leciejewski skulle sette igang et Brann-angrep. Men i stedet for å kaste ballen til en medspiller, havnet ballen i beina på Pål André Helland. Rosenborg-vingen oppfattet situasjonen lynraskt, og lobbet ballen følsomt i mål fra tjue meter.

– Slik er det å være keeper. Man gjør feil. Det er min feil, og jeg kan ikke gjøre annet enn å si unnskyld. Jeg er bare et menneske, og noen ganger gjør man feil. Det var et idiotisk mål å slippe inn. Det skal bare ikke skje, sier Leciejwski til VG.

LES OGSÅ: Konradsen matchvinner på overtid

Kanontreff

Hjemmelaget dominerte banespillet, men til tross for flere gode muligheter, greide ikke serielederen å punktere kampen.

Med ti minutter igjen å spille, så den manglende effektiviteten ut til å skulle koste Rosenborg dyrt.

Fra 25 meter fikk Branns færøyske venstreving, Gilli Rólantsson, kanontreff. Ballen suste inn bak Rosenborgs reservekeeper Arild Østbø, og Brann så ut til å lure til seg et ufortjent poeng.

Så - to minutter på overtid - skjedde det som allerede har skjedd altfor mange ganger denne sesongen.

Birger Meling løftet ballen fra venstre over til høyre. Der er innbytter Matthías Vilhjälmsson høyest i en duell, og header ballen ned i beina til Anders Konradsen. Halvveis liggende bredsider Konradsen ballen i mål fra sju meter, og sørger for hjemmejubel og tre fortjente poeng.

Brann-keeper Piotr Leciejewski fortviler etter å ha forært Rosenborg en tidlig ledelse. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix



– Jeg vet ikke hva som er verst. Å gjøre en sånn tabbe, eller å slippe inn mål på overtid, sier Brann-keeperen.

VG LIVE: Rosenborg v Brann minutt for minutt

Dårlig trent?

Dette er tredje gang denne sesongen at Brann slipper inn mål etter at 90 minutter er passert. I forrige serierunde - mot Viking - glapp to poeng i det tredje overtidsminuttet. I første serierunde - mot Tromsø - utlignet nordlendingene på overtid.

Dermed har Brann rotet bort fem poeng på overtid denne sesongen. Men Brann-keeperen tror ikke det skyldes at laget er dårlig trent.

– Det har med individuelle feil og manglende fokus å gjøre. Det ligger i hodet. Når det skjer én gang; det kan skje. Når det skjer to ganger; ok. Men når det skjer tre ganger; da er det et problem.

På forhånd hadde Brann ikke til hensikt å legge seg bakpå, parkere bussen og håpe på ett poeng.

– Vi komme hit for å vinne! Vi skulle ut og sjokkåpne Rosenborg, men vi ble presset langt tilbake på banen tidlig. De åpnet forrykende de første tjue minuttene, og fikk målet sitt, sier Ruben Kristiansen til VG.

Til tross for mange sene baklengsmål, opplever heller ikke Brann-backen det som at laget er dårlig trent.

– Du ser jo situasjonen i dag, en lang ball og en heading inne i boksen. Det virker for enkelt. Det føles som vi har en del flyt som går mot oss. Vi satser på at det jevner seg ut over en hel sesong.