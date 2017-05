Brann-kantene har stått bak flere scoringer i år enn hele forrige sesong

BERGEN (VG) Lars Arne Nilsens ønske om å ta større risiko har gitt umiddelbare resultater for rødtrøyene.

I vinter var det ett ord som gikk igjen i nesten samtlige intervjuer Brann-treneren gjorde med pressen. Nilsen ytret et ønske om at rødtrøyene skulle ta større risiko i år. Der Brann tok sølv i Eliteserien i 2016 ved å ta hensyn til motstandernes styrker, ville Nilsen i år skape et lag andre tar hensyn til.

Det har gitt umiddelbare resultater for 53-åringens mannskap. Etter ni serierunder er Brann det mestscorende laget i Eliteserien. Ni av de totalt 20 scoringene har kommet på de to siste hjemmekampene på Brann Stadion.

Tirsdag 16. mai ble det 5-0-seier mot Sandefjord:

Særlig kantspillerne har bidratt i større grad denne sesongen enn forrige sesong. I fjor var Daniel Braaten og Deyver Vega de to kantspillerne som spilte flest kamper for Brann. Braaten gikk hele året uten nettkjenning, men noterte seg for to målgivende på 25 kamper fra start. Deyver Vega scoret to mål og sto for én målgivende pasning på 18 kamper, 15 av dem fra start.

Denne sesongen står Braaten med to scoringer og tre målgivende pasninger på åtte kamper. Gilli Rólantsson, som denne sesongen har figurert som innoverkant på venstresiden, står med tre mål og tre målgivende pasninger.

– Laget har spilt sammen, vi har hentet inn noen spillere, vi er blitt tryggere, og relasjonene mellom spillerne er bedre. Vi er bedre trent, og vi tør litt mer, sier Lars Arne Nilsen når VG ber ham forklare forvandlingen fra i fjor.

– Vi føler vi er like gode defensivt selv om vi står litt høyere og tar litt flere sjanser. Laget har utviklet seg slik vi hadde håpet på, oppsummerer han.

Rólantsson: – Vil sette ballen i hjørnet



Gilli Rólantsson har blomstret i sin rolle som innoverkant, og presenterte seg for alvor for det norske fotballpublikumet da han skar innover fra høyre og banket ballen i hjørnet i Branns knepne 2-1-tap mot Rosenborg på Lerkendal.

Mannen fra Færøyene mener han kan bli enda bedre de neste ukene.

– Jeg har høyrefoten som jeg skal bruke sinnssykt mye, synes jeg. Jeg bruker den fortsatt ikke så mye, men det er noe som jeg skal arbeide med, og som jeg skal bli bedre på å gjøre, sier han til VG før han beskriver drømmescoringen:

– Jeg håper at jeg i løpet av de kommende kampene kan score noen mål hvor jeg går innover i banen og setter ballen i det lengste hjørnet, men jeg tror det er noe som kommer med tiden bare man spiller nok kamper.

Nøktern Braaten

Mens Rólantsson peker på Branns enorme kontringsstyrke som en av de viktigste årsakene til at laget har bøttet inn må så langt denne sesongen, er Braaten, som fyller 35 år den 25. mai, noe mer nøktern enn lagkameraten.

– Vi føler oss gode defensivt, og så får vi bare våge å ta noen sjanser offensivt. Det har fungert bra, sier Braaten til VG når vi ber ham forklare suksessen.

Advarer Sogndal

Lørdag venter Sogndal på Fosshaugane Campus for et Brann-lag i scoringshumør. Kun Lillestrøm, Viking og Sandefjord har sluppet inn flere mål enn Sogndal i Eliteserien denne sesongen. Rólantsson advarer laget fra saftbygda om at han, Braaten og resten av Brann-laget har fått blod på tann.

– Vi arbeider steinhardt. Det er hard konkurranse i toppen. Vi trener hardt, og at vi scorer mål er superdeilig. Det skal vi bygge videre på, sier Rólantsson.

– Jeg håper vi kan stå bak noen scoringer i Sogndal på lørdag også.