Brann har gått tilbake til start: – Når man er i motgang skal man ikke trylle

BERGEN (VG) Det grunnleggende har stått i fokus etter at Brann har slitt i motbakke i nesten to måneder. Mot Odd hadde rødtrøyene suksess med en kjent Brann-oppskrift.

– Når man er i motgang, så skal man ikke drive å trylle. Det er ikke noe hokus pokus. Da må man se på femmeterspasningene og se på innkastene, og rett og slett ta det derfra, og det har vi gjort, sier Kristoffer Barmen til VG.

Barmen scoret sitt sjette seriemål og inntok tronen som Branns toppscorer i Eliteserien denne sesongen da han fastsatte sluttresultatet mot Odd til 2–0. Det gjorde lysluggen på elegant vis da han tok ned en flott flikk fra Torgeir Børven, og satte ballen kontrollert forbi Odd-keeper Sondre Rossbach.



Branns to scoringer var resultat av direkte fotball, og kom etter en dødball og et langt oppspill inn i sekstenmeteren – en kjent Brann-oppskrift i år.

Seieren var Branns første i Eliteserien siden de vant 5–0 over Stabæk 19. juni. Siden den gang har Brann gått hodestups ut av både Europa og cupen. Etter Europa-exiten vedgikk Brann-trener Lars Arne Nilsen at Brann den siste tiden har fått kjenne på at det blåser litt mer på toppen av norsk fotball.

Gilli Rólantsson, som satte inn 1–0 mot Odd da han banket en dårlig klarering fra Olivier Occéan kontant i mål, innrømmer at den siste tiden har vært tøff.

– Det sier seg selv. Det har vært et sinnssykt press på treneren og oss, men jeg synes vi har arbeidet godt. Vi prøver å spille, synes jeg, og i dag gjør vi det bra. Jeg synes vi vinner fortjent, og jeg håper bare at vi kan få i gang beina igjen. Det har vært utrolig tøft den siste tiden, sier Rólantsson til VG.

Nilsen: – Du får som du fortjener



Selv om Lars Arne Nilsen denne sesongen for første gang har tapt to kamper på rad i Eliteserien, etter at Brann i 2016 overgikk alle forventninger og endte på sølvplass, har Brann-treneren ikke latt seg affisere av den siste tidens motgang. Han tror heller ikke at den har preget spillerne i for stor grad.

– Vi har samlet sammen en gjeng som vi har troen på skal tåle litt motgang. Det er litt sånn det er å være i Bergen. Du må klare å stenge det trykket som er her ute, og så må du bare jobbe på, sier Nilsen til VG om livet i Brann.

– Det trykket skal være her, og det må vi like. Vi får masse skryt når vi gjør det bra, men vi får masse kjeft når vi gjør det dårlig, og det er greit. Det skal være sånn. Du får som du fortjener, oppsummerer Brann-treneren.



Horwath: – Trengte følelsen av å vinne igjen



En av dem som fikk som fortjent mot Odd var Brann-keeper Alex Horwath, som kunne juble etter å ha holdt nullen i Eliteserien for første gang. Den amerikanske målvakten vartet opp med en reaksjonsredning fra øverste hylle da Martin Broberg forsøkte å stange hjørnesparket fra Espen Ruud i mål.

Den amerikanske målvakten håper at seieren over Odd betyr at Brann endelig har nådd toppen av motbakken de har slitt i de siste to månedene.

– Jeg håper det. Vi trengte å få kjenne på følelsen av å vinne igjen. Det har vært en stund siden vi har hatt den. Forhåpentligvis vil disse tre poengene hjelpe oss betraktelig. Men jeg synes at, foruten kampen mot Mjøndalen selvfølgelig, så har vi spilt litt bedre i de siste to seriekampene, så forhåpentligvis kan vi fortsette i samme spor, sier Horwath til VG.

Målvakten får støtte fra lagkamerat Barmen, som fikk utdelt blomster før kampen mot Odd for å markere at han har rundet 150 kamper for Brann.

– Nå har vi en kamp til mot Viking neste helg. Får vi med oss et godt resultat der er det tre uker hvor vi kan ta det litt med ro før det smeller igjen, sier han.

– Det er godt å få et lite pusterom, innrømmer Barmen.