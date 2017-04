ÅRÅSEN (VG) (LSK-BRANN 0-2) En kombinasjon av Daniel Braatens (34) rå muskelkraft, kvalitet og klokskap bidro til å påføre Lillestrøm lagets fjerde strake tap.

Etter en tam første omgang på Åråsen, startet Daniel Braaten et helt eget show på Romerike etter pause. 34-åringen herjet med Lillestrøm-spillerne i samfulle 45 minutter – og scoret både sitt første seriemål for Brann og satte opp lagkamerat Gilli Rólantsson til et annet.

Etter kampen blir Braaten hyllet som «en av Norges beste» av trener Lars Arne Nilsen. Samtidig røper 34-åringen at en lang karriere med spill både i Frankrike, England og på det norske landslaget preger ham.

– Det er vondt å rulle seg ut av sengen om morgenen. Det er bare sånn det er. Jeg varmer bare godt opp og håper at det holder. Jeg er ikke like «fresh», kjapp og myk som før, men jeg bruker det jeg har, forteller Bratten til VG og gliser som Fotball-Norge har vært vant til å se ham gjennom en innholdsrik karriere.



Hylles

Mot Lillestrøm gjorde Braaten som han ville i andre omgang. Venstre back Mats Haakenstad forsøkte å stoppe ham, men oppgaven var nesten umulig.

– Daniel er en landslagsspiller. Han er en klassespiller. Han er en av Norges beste akkurat nå, roser Brann-trener Lars Arne Nilsen med Braaten stående halvannen meter lenge borte i pressesonen på Åråsen.

Braaten tar på sin side ikke i bruk store ord. Han forteller at det han presterte «var helt greit» og velger heller å trekke frem redningene til Piotr Leciejewski enn sine egne herjinger.

– Så lenge jeg spiller er jeg «happy». Jeg syns andre omgang var «okey», men jeg var bedre i forrige kamp, sier Braaten.

– Det er litt sånn han er, han er en fantastisk mann. Daniel har vært steingod i år. Han har vært «på» hele tiden og trent godt. Han holder kroppen sin ved like og er seriøs. Det er en fantastisk gutt å ha – både på og utenfor banen, sier Nilsen.



LSKs krisestart

Branns 2-0-seier gjør at rødtrøyene ligger på 4. plass i eliteserien med 10 av 15 mulige poeng. For Lillestrøm er situasjonen en helt annen: De har fått en blytung start på jubileumssesongen.

Etter seieren mot Sandefjord i serieåpningen har 100-åringen fra Romerike nå gått på fire strake smeller.

Med ansettelsen av Erlandsen håpet klubbledelsen å se et stramt organisert lag som kriget til seg trepoengere. I stedet har Lillestrøm sluppet inn 10 mål og bare scoret fire.

– Problemet er at vi ser engstelige ut etter at Brann scorer. Da blir det på en måte en gjentatt sak fra andre kamper hvor vi har spilt bra. Det preger spillerne. Vi trenger gode opplevelser så fort som mulig, og det må vi jobbe hardt for, sier Erlandsen til VG, mens noen skuffede spillere nettopp har samlet seg foran en liten TV i LSK-garderoben for å se de siste minuttene av Real Madrid-Barcelona.



Ble pepet på

Mot Brann gikk Lillestrøm ut i en lav 4-4-2-formasjon, så lav at Kanarifansen begynte å pipe før det var gått tre minutter da bortelaget upresset fikk trille ball i den bakre fireren.

Det var likevel Lillestrøm som skapte omgangens to største sjanser. Først vendte kaptein Erling Knudtzon bort Brann-back Ruben Kristiansen på intelligent vis før han fant Tómas Malec med et presist innlegg som den storvokste angriperen stanget rett på sisteskansen Piotr Leciejewski.

Så testet LSK-stopper Simen Kind Mikalsen samme Leciejewski med nok et hodestøt like før pause.

Husker du? Erlandsen ny LSK-trener: – Det er min klubb

Branns raske dobbel

Bergenserne opptrådte samtidig sedvanlig disiplinert i Lars Arne Nilsens 4-3-3-system, men slet med å utfordre Lillestrøm før hvilen.

I andre omgang gikk det derimot bare åtte minutter før samhandlingen mellom Brann-spillerne var perfekt:

Med en følsom pasning mellom Lillestrøms venstre stopper og back, fant kaptein Vito Wormgoor lagkamerat Børven på et lurt løp. Spissen orienterte seg tilsynelatende i luften og stusset sekundet senere ballen videre til Braaten som benyttet muligheten til å hamre ballen i mål fra kloss hold.

– Daniel fortsetter som på Stadion sist mandag. Han er utrolig god. Med den fysikken kan han gjøre litt av hvert. Han er komplett. Det er utrolig moro å ha en sånn spiller på laget, forteller Torgeir Børven til VG.



– Vi er bedre enn i fjor

Testet av ett eneste kvalitetsangrep imot, hadde LSK med det kapitulert. Og bare syv minutter senere fortvilet hjemmepublikumet igjen etter at Brann rullet opp et angrep fra venstre til høyre, før Braaten slo flatt inn til Rólantsson som hælflikket inn 2–0.

Mot slutten av kampen skapte begge lag flere sjanser, men en glitrende Piotr Leciejewski hindret Lillestrøm scoring. Dermed har Brann fått en bra start på den tradisjonelt sett vanskelige andresesongen som følger etter en god prestasjon. I fjor tok bergenserne som kjent sølv i eliteserien.

– Vi er et bedre fotball-lag i år, men det er ikke sikkert vi tar sølv for det om. Vi spiller en helt annen type fotball. Vi skaper flere sjanser, scorer flere mål og holder likevel nullen. Det er fremgang. Det betyr ikke at vi nødvendigvis kommer høyere på tabellen, men laget er i fremgang. Det er gledelig, sier Nilsen.