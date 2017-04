Bohinen tror toppscoreren kan forsvinne i sommer

SANDEFJORD (VG) Sandefjord måtte strekke seg langt for å lokke Flamur Kastrati til klubben. Nå tror trener Lars Bohinen at toppscoreren kan forsvinne allerede til sommeren.

– Fortsetter han å score i hver kamp mister vi han sikkert i sommer. Men da får vi forhåpentligvis også erstattet han. Uansett er det litt tidlig å snakke om nå, sier Sandefjord-trener Lars Bohinen.

Han gjorde tidlig Kastrati til sitt hovedmål på overgangsmarkedet da Sandefjord sikret opprykk til Eliteserien i fjor høst. Sist gang Sandefjord var oppe, i 2015, forsvant de rett ned igjen. Lagets toppscorer ble Pål Alexander Kirkevold med åtte mål.

Nå står Kastrati med halvparten etter bare fire kamper.

– Gjorde erfaringene fra 2015 at dere bevisst la lista høyere for forsterkningene denne gang?

– Ja. Vi hadde Kjell Rune Sellin (14 mål i 1. divisjon i fjor), men vurderte at vi måtte ha en spiss med eliteserieerfaring. Selv om vi måtte strekke oss langt for å få han hit, sier Bohinen.

– Har vist at vi har hjerte

Hvor langt er det bare klubben og spilleren som vet. Men foreløpig er det ingen tvil om at investeringen synes å være verdt det - for begge parter. For Kastrati har i likhet med Sandefjord hatt både sine opp- og nedturer de siste årene.

Etter å ha reist tidlig til utlandet og vært en del av U21-landslaget som tok bronse i EM i Israel i 2013, ble sesongen i fjor ble avsluttet med et skadeplaget halvår i Aalesund.

– Akkurat nå tenker jeg ikke på noen andre ting enn å gjøre det bra med Sandefjord. Vi har overrasket mange, og vist at vi har hjerte. Vi vinner dueller og løper de meterne som skal til for å overleve i denne ligaen, sier Kastrati.

Innbytteren doblet

Som mot Vålerenga i forrige kamp var han sikker da Sandefjord fikk straffe etter 67 minutter mot Kristiansund. Med ballen til høyre og keeper Sean McDermott den andre veien, kunne Kastrati juble for de vel 3 300 tilskuerne som til da hadde vært vitne til et meget nervøst og sjansefattig oppgjør.

– Jeg bestemte meg for det hjørnet allerede da jeg hentet ballen, sier han.

Det var også noe av det siste han gjorde i kampen, for bare fem minutter senere ruslet han av banen med en stiv lyske. Mannen som erstattet Kastrati, André Sødlund, la deretter på til 2-0 etter å ha plukket opp nedfallsfrukten fra et hjørnespark og løftet ballen opp i nett-taket fra kort hold.

– Vi må lære fort

Sandefjord er dermed pent plassert midt på tabellen etter respektable seks poeng på fire kamper. For Kristiansund ble det bråstopp etter den historiske hjemmeseieren mot Brann.

På 93 minutter i Sandefjord skapte ikke laget en eneste sjanse. KBK-trener Christian Michelsen setter kampen på kontoen for læring.

– Vi må lære fort hvis vi skal delta i dette selskapet over tid. Og det er jo det som er målet vårt.