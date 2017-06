Bohinen røper navn i spissjakten: – De ville passet godt

Sandefjord-trener Lars Bohinen vil ha ny spiss og har vendt blikket vestover mot Branns Steffen Lie Skålevik og Åsane-toppscorer Geir André Herrem.

– Vi er veldig klar over de navnene. De ville passet godt inn i måten vi spiller på, sier Sandefjord-trener Lars Bohinen til VG.

– Så da vil dere prøve dere?

– Brann har vel sagt de ikke er interessert i å la Skålevik gå. Men han er en type spiller jeg liker godt. Herrem òg.

Tynt bak Kastrati

I 1-0-seieren mot Sarpsborg 08 så Bohinen sin toppscorer Flamur Kastrati (fire mål) rusle av banen 20 minutter før full tid. I de tolv kampene Kastrati har startet i år, er han blitt byttet ut i åtte. Ikke fordi han har vært dårlig – men fordi han har slitt med diverse skadeproblemer.

Problemet for Bohinen er at han ikke har mange alternativer. Mot Sarpsborg, som mot Sogndal i runden før, het erstatteren Erik Mjelde. Han er egentlig midtbanespiller, og har i tillegg har slitt med skader hele sesongen.

Det har også Markus Naglestad som kom fra Fram Larvik i 2. divisjon før sesongen. Den tidligere Brann-spilleren Håkon Lorentzen virker ikke å ha særlig tillit, noe som i høy grad også gjelder veteranspissen Péter Kovács (39).

Enige med Jerv om Kovacs

Etter å ha fått bare 12 minutter på to innhopp så langt i år, så han søndagens kamp mot Sarpsborg fra tribunen med en kaffekopp. Sandefjord vil gjerne frigjøre spissens plass i troppen, og på Sørlandet har de funnet noen som står klare for å overta arbeidsgiveransvaret.

– Vi er enige med Jerv, bekrefter Bohinen, som venter på en avklaring på om Kovacs og Jerv finner den samme gode tonen.

Den avklaringen må han nemlig ha for å vite om Sandefjord i det hele tatt kan lønne en ny spiss. Skal vedkommende også koste penger i overgangssum, må de ha enda mer hjelp.

Det gjelder både Skålevik og Herrem. Skålevik ble Branns toppscorer i fjor med seks mål, til tross for at han spilte under 900 minutter fordelt på åtte kamper fra start og ti som innbytter. Han signerte da også en ny avtale ut 2019.

Herrem avsluttet 2016 med 14 mål for Åsane og ble da også et aktuelt navn for storebror Brann. Overgangen ble aldri noe av, men med seks nye mål så langt i år er det ventet at flere klubber vil prøve seg. Med kontrakt som går ut etter sesongen, står han fritt til å signere for en ny klubb allerede i sommer – men vil fortsatt koste penger om avtalen skal gjelde med en gang.

Trenger gode hjelpere

– Utgangspunktet vårt er at vi må lete på den hylla som heter «Bosman-spillere». Skal vi ha spillere under kontrakt, må vi ha hjelp, sier Bohinen.

– Finnes det gode hjelpere i Sandefjord?

– Hehe. Nå har jeg vel sagt så mye jeg kan om de tingene her.