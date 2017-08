Bohinen legger Forlán-saken død

SANDEFJORD (VG) Sandefjord-trener Lars Bohinen (47) tror ikke den uruguayanske superstjernen Diego Forlán (38) kommer til Norge.

– Jeg tenker ikke på det i det hele tatt. Jeg er ferdig med den historien for lenge siden. Det har vært bra oppmerksomhet rundt Sandefjord i sommer, og mens jeg har vært på ferie har det vært en fornøyelse å lese om alt som foregår i Sandefjord, sier Bohinen til VG.

Han smiler lurt av alt skriveriet om at den tidligere Manchester United-, Villarreal- og Atlético Madrid-spissen ønsker seg til Sandefjord.

GIR OPP FORLAN: Sandefjord-trener Lars Bohinen.

Bohinen er tydelig fornøyd med å ha fått spissen Facundo Rodriguez Calleriza og midtbaneeleganten Carlos Grossmüller på plass.

– Vi konsentrerer oss om de vi har her nå. Vi begynner å få en bra stall, og det er en mer eller mindre skadefri stall. Vi skal klare oss, vi, sier han.

– Betyr det at du kan slå fast at Forlán ikke kommer?

– I fotball vet du aldri. Jeg tenker ikke på det. Jeg har lagt den død, så får andre holde på hvis de vil, sier Bohinen og går med på at «kulhetsfaktoren» hadde vært stor om det hadde blitt noe av.

Dårlig timing

– Hadde det vært problematisk for deg å bruke såpass mye penger på en aldrende spiller?

– Pengene ville ha kommet fra eksterne investorer, og jeg har ingen problem med å bruke andre folks penger, ler han.

På tribunen på Komplett Arena sitter Terje Liverød og mottar det ene anropet etter det andre. Sandefjord-mannen med det store kontaktnettet i Sør-Amerika ønsker å hjelpe klubben som rådgiver.

HÅPER FORTSATT: Terje Liverød.

I sommer har han sikret to spennende låneavtaler, men det ser ut som den største fisken glipper.

– Vi undervurderte nok tidsaspektet litt. Diego Forlán er et stort prosjekt, og har et stort navn. Dette kom litt som julekvelden på kjerringa. I tillegg var det ferie i Norge, og det er fortsatt ferie, så timingen var dessverre veldig lite optimal, sier Liverød til VG.

Han mener fortsatt at det er en mulighet for at Forlán blir Sandefjord-spiller, men da må klubben handle raskt. Sandefjord har foreløpig ikke kommet med noe konkret tilbud til 38-åringen, og det er ikke gitt at han kommer til å kreve fire millioner for høstoppdraget i Eliteserien.

– Hadde vi hatt tre måneder på oss, så hadde det vært i boks allerede. Det har tatt for lang tid, og man har ikke fått strukturert det ordentlig, sier Liverød og tillegger:

– Men vi har ikke lukket helt igjen. Jeg hadde senest i natt dialog med Diego, og da dukket det opp noen aspekter som gjør at jeg ikke vil si altfor mye...

Ifølge Liverød har Forlán sittet klar til å komme til Sandefjord hele veien, men økonomien har ikke kommet på plass.

– Slik jeg tolker deg er det nå større sjanse for at han ikke kommer enn at han kommer?

– Det vil jeg ikke nødvendigvis si.