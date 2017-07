Bohinen interessert i Forlán: – Forstår at folk er skeptiske

Den uruguayanske stjernen Diego Forlán (38) kan bli Sandefjord-spiller i løpet av uken. Trener Lars Bohinen (47) er fristet av muligheten.

Men han forstår at folk kan være skeptiske til at Sandefjord skal signere en 38 år gammel spiller som ikke har spilt europeisk toppfotball på flere år.

– Jeg forstår at folk er skeptiske. Man kan velge å se på det hvordan man vil, sier Bohinen til VG.

Ifølge Aftenposten kan Forlán bli Sandefjord-spiller innen 48 timer.

– Vi bør ha ting avklart i løpet av 48 timer, sier Terje Liverød, som var den første til å ta initiativ til overgangen.

– Hadde vært veldig spennende

Nyheten om at Forlán er Sandefjord-aktuell, kom som en stor overraskelse mandag. Nå forteller trener Lars Bohinen, som har det siste ordet når det kommer til å godkjenne overgangen, sine tanker om å hente 38-åringen til Eliteserien.

– Jeg er opptatt av at vi skal hente spillere som kan bidra med både sportslig og sosial «input». Det ene er vi ikke i tvil om at vil være bra for oss, den karakteren som kommer inn med den erfaringen og kunnskap og alle de opplevelsene han har hatt. Sånn sett er jeg ikke redd. Men det sportslige er det viktigste. Der er det mer usikkerhet, sier Bohinen.

Han bekrefter at han er interessert i spissen som ble kåret til VMs beste i 2010:

– En sånn profil i norsk fotball er uansett spennende. Man vet aldri om det blir fullklaff, men det er en risiko man i så fall må være villig til å ta. For oss som klubb hadde dette vært veldig spennende. Det ville ført til større interesse og mer publikum, og han ville tilført viktig er faring.

– Jeg har det siste ordet

For Bohinen er det ingen tvil: – Diego Forlán ville vært den største profilen i norsk fotball noensinne.

Han har imidlertid fortsatt ikke hatt personlig kontakt med den uruguayanske spissen.

– Den kommer nok dersom vi nærmer oss så mye at vi må ta en endelig avgjørense, sier Bohinen, som beskriver status for Forlán-overgangen slik:

– Vi jobber med å skaffe oss økonomi og oversikt over den fysiske tilstanden hans. Så får vi ta en endelig avgjørelse hvis eller når alt ligger på bordet. Jeg har det siste ordet.