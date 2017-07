LERKENDAL (VG) Da Lars Bohinen skulle klekke ut en ny strategi før Sandefjords retur til Eliteserien, hentet han inspirasjon fra en av de største.

Tre eller fire spillere i forsvar? Høyt eller lavt press? Flere og flere Eliteserie-trenere ser til kontinentet for ny taktisk inspirasjon. Det vil si, noen har eksperimentert lengre enn andre.

– Vi har spilt med tre bak i fire år, så for oss er ikke dette noe nytt. Men jeg tror det er flere lag i Norge som har tatt etter oss. Vi er det eneste topplaget i Norge som har gjort dette de siste årene, sier Sandefjord-trener Lars Bohinen til VG, like etter å ha tapt 1-5 for serieleder Rosenborg.

I første omgang forsøkte Sandefjord å gå ut høyt, i en relativt offensiv 3-4-3-formasjon, men Bohinens mannskap ble etter hvert trykket langt ned i banen og så mer ut som 5-4-1, samtidig som Rosenborg-maskineriet begynte å fungere.

– I første omgang var det 3-4-3. Vi har spilt det i 16 kamper i år, mer eller mindre. Vi føler det gir oss bedre balanse i laget, sammenlignet med det vi hadde i vinter, da vi spilte 3-5-2. Derfor kom det en endring, og det har vi lyktes med.

Conte-inspirert

Utenfor Norges er det mange trenere som har basert sine formasjoner på «trebackslinjer». Noen av de mest kjente er argentineren Manuel Bielsas 3-3-1-3-formasjon, som han blant annet benyttet da han var trener for Chiles landslag og spanske Athletic Bilbao.

En annen med forkjærlighet for tre spillere bak, var Johan Cruyff, som med sin 3-4-3-formasjon i Barcelona inspirerte mange trenere.

Det er likevel ingen av dem som er Bohinens største inspirasjon.

– Jeg begynte i Sandefjord i 2014 med 3-5-2. Og det var også Antonio Conte og Juventus' måte å spille på. Siden har Conte gått over til 3-4-3 i Chelsea, så er det jo litt mer tilfeldig at vi også endte opp der.

– Men det er Conte som har vært min inspirasjon i hvert fall, til å ta med 3-5-2 til Sandefjord.

I andre omgang mot Rosenborg satte Bohinen innpå en ekstra spiss (Eirik Mjelde) og la om til 3-5-2, uten at dét endret kampbildet nevneverdig.

3-4-3 eller 4-3-3?

Kampen mellom Rosenborg og Sandefjord ble i så måte mer enn bare en kamp om tre poeng. Det var også et møte mellom norsk fotballs mest suksessrike formasjon de siste tretti årene (4-3-3), og det som er i ferd med å bli det store taktiske vinnerformularet på kontinentet (3-4-3).

Chelsea, Bayern München og Juventus er blant lagene som har stor suksess med tre bak.

– Om 3-4-3 er en mer offensiv formasjon enn 4-3-3? Det kommer helt an på hvordan du utøver den. 4-3-3 kan fort bli 4-5-1 i forsvar, mens 3-4-3 kan fort bli 5-4-1 i forsvar. Det kommer helt an på utførelsen.

Bohinens Sandefjord virker langt sterkere i 2017 enn i 2015, da laget var oppe i det gode selskap sist gang. Men treneren tror ikke det bare har med formasjonen å gjøre.

– Det er mange faktorer som gjør at vi har gjort det bedre i år, enn i 2015. Vi har også en bedre stall nå, og vi har mer erfaring.

