Børven vraker utenlandsdrømmen: – Fullt fokus på Brann

BERGEN (VG) Brann-spiss Torgeir Børven (25) reiste hjemmefra som 15-åring med ett mål for øye: Å bli profesjonell fotballspiller. 10 år senere har han funnet ut at det ideelle stedet å spille, egentlig ikke var så langt unna.

– Nå har jeg fokuset her i Bergen. Nå er alt fokus på å hjelpe Brann til å bli et bedre fotballag. Og å kose meg, sier Torgeir Børven til VG.

Men det har tatt en stund før han kom «hjem» til nettopp Brann.

Året er 2007. Torgeir Børven er en 15 år gammel gutt fra Øystese i Hordaland. En fotballspiller med en eksepsjonelt god evne til å sette ballen i mål. Børven ville som andre, bli best. For å bli tok han ikke den halvannen times lange turen til Bergen. Han reiste i stedet til Telemark og begynte på toppidrettsgymnaset der. Odd ble klubben.

Åtte scoringer i én og samme kamp på juniorlaget, samt scoring i cupen i debuten for A-laget, gjorde at han etter hvert fikk sjansen i Eliteserien. Etter 24 scoringer på 61 kamper for Skiens-klubben gikk ferden til Oslo og Vålerenga. Han fortsatte å levere nettkjenninger, og i 2013 kom telefonen han hadde drømt om.

Fra Nederlandske Twente.

Men der stoppet også utviklingen. En lei hofteskade ødela mye av de tre årene i klubben, og i fjor returnerte han til Norge. Denne gangen ble det Bergen og Brann. En halv sesong ble det, før han dro til Nederland etter jul. Der skjønte Børven hvor uønsket han var. Og kort tid etter kom han tilbake til Norge.

– Jeg har noe ugjort i Brann. Jeg klarer ikke å legge vekk tanken om å lykkes i klubben, sa han til klubbens hjemmeside i januar.



Og det kan ha vært starten på et godt år.



Les også: Ekspertene tror disse spissene kan utfordre Bendtner



Imponert i treningskampene



KLAR: Torgeir Børven og gressmatten er klare for å ta imot Rosenborg til kamp. Foto: Vegard Aulstad, VG

– Det har godt greit, jeg har hatt noen gode og noen dårlige omganger, sier Børven om vinteren så langt.



Men scoringer har han levert. Og det jevnt og trutt for første gang på flere sesonger. Spesielt har han samarbeidet godt med fjorårets «assist-konge» i Brann, Fredrik Haugen.



– Ja, absolutt har vi det. Han har noen fine bevegelser, på bakre stolpe og i bakrom. Der pleier jeg å finne ham. Så vi får bygge videre på det vi har fått til i treningskampene, sier Haugen.



– Det er bare opp til meg å løpe det, så treffer Haugen meg, gliser Børven.

25-åringen har vært skadefri i vinter, og deltar endelig på en full sesongoppkjøring igjen.

– Det har vært godt. Å få stille litt på lik linje med resten av gjengen. Nå kan jeg få vise hva jeg kan, og få bygge relasjoner. Samt forstå spillestil og sånne «småting».



Til glede for trener Lars Arne Nilsen, som trenger scoringer fra spissene, om sølvmedaljene fra i fjor skal forsvares.



– Han har sett skarp ut. Laget var litt «satt» i fjor da han kom inn. Nå tror jeg vi får god nytte av han fremover, sier Brann-sjefen.



Les også: Deila: – Alle må gjøre det til en cupfinale å møte Rosenborg



I Bergen for å bli

Jakob Orlov, Steffen Lie Skålevik og Azar Karadas er blant dem som også kunne tenke seg spissplassen hos bergenserne. Den kampen er Børven beredt på å ta.



– Det hjelper jo når jeg vet jeg har 3-års kontrakt her. Og det er her jeg skal være. Nå har jeg trent her lenge. Og kjenner laget. Det ser bedre ut for meg.

Sist høst ble det litt for mye tid på benken etter at han kom fra Nederland. Selv om det ser langt lysere ut med tanke på spilletid og bedre prestasjoner nå, er en eventuell retur til utlandet altså blitt et ikke-tema hos Øystese-gutten.

– Jeg begynner jo å bli litt gammel og, så da spørs det jo om man kan komme seg ut igjen.

– Men 25 er vel ikke for gammelt det?

– Nei, men det begynner å bli lite med tid.

Helt sikkert er det at seriestarten er på trappene. Onsdag kveld kommer Rosenborg til Brann Stadion for å spille UNICEF Mesterfinale. Egentlig et halvnytt konsept, innført som et møte mellom serie- og cupmester. Men siden Rosenborg vant begge titlene i fjor, blir deres motstander serietoer Brann.

– Det blir fint å begynne med Rosenborg her hjemme. Det kan bli litt avgjørende og. For får vi en god start så kommer vi i flytsonen inn mot serieåpningen i Tromsø i helgen, mener Børven.

Samtidig skjønner han hvorfor de fleste tipper at RBK vil vinne det meste også i år.

– De er storfavoritter og det beste laget over 30 kamper, vil jeg tro.



Lars Arne Nilsen håper de kan dra nytte av at trønderne har fornyet laget sitt.



– Det tar litt tid å finne relasjonene med nye folk. Det er ofte litt kriging og slåssing i starten. Så om de ikke har fått maskineriet i gang, så må vi utnytte det. Vi er på hjemmebane og må ha troen på at vi kan slå dem.

– Dette er jo en ny tittel i Norge. Vi blir gjerne de første til å vinne den, avslutter Nilsen.



Kampen ser du på MAX onsdag klokken 19:00.