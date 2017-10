Bodø/Glimt feiret fortjent opprykk til Eliteserien natt til mandag. For Martin Bjørnbaks del måtte han nyte festen rolig.

– Jeg må ta det rolig i kveld, i tilfelle det kommer en telefon hjemmefra. Så jeg kan ikke ta det helt ut, men jeg skal nyte øyeblikket, sier Bjørnbak til Avisa Nordland.

Søndag kveld sikret Bodø/Glimt et suverent opprykk med 19 seiere på de første 26 kampene. Ned til Start på andreplass er det 13 poeng.

Midtstopper Bjørnbak har vært en av nøkkelspillerne gjennom sesongen, men venter på å bli far så han begrenset feiringen etter at laget knuste Florø 4-1 hjemme søndag.

Oppgaven før matchen var klar. Med et poeng ville Bodø/Glimt være klare for opprykk igjen. Det var null problem. Mål fra Kristian Fardal Opseth, Vegard Leikvoll Moberg, Amor Layouni og Brede Mathias Moe gjorde at det ble en stor kveld i Nord-Norge.

Etter kampen feiret klubben på Aspmyra og Bryggerikaia i Bodø.

SKAL BLI FAR: Bodø/Glimt er klare for Eliteserien, mens Martin Bjørnbak til høyre måtte begrense feiringen ettersom han venter på å bli far. Her jubler han med Kristian Fardal Opseth og José Ángel tidligere i år. Foto: Mats Torbergsen , NTB scanpix

– Dette er noe vi har ventet på lenge. Å avgjøre det fire-fem uker før slutt, er bare helt nydelig, sier Martin Bjørnbak.

Han har scoret fire mål på 24 kamper denne sesongen. Blant annet to mot Start i toppkampen tidlig i sesongen.

Nå er det bare å begynne planleggingen for spill i Eliteserien igjen på Aspmyra. På 26 kamper har gultrøyene scoret 66 ganger. 17 ganger mer enn Start som har scoret nest flest. Det gir et målsnitt på 2,54 for nordlendingene.

Bodø/Glimt gjorde jobben helt inn:

– Vi har kjempet for dette gjennom hele sesongen og det er så deilig å endelig være klar for Eliteserien, sier Vegard Leikvoll Moberg til lokalavisen.

Laget har ikke tapt en eneste seriekamp på hjemmebane denne sesongen.

– Vi har vært utrolig sterke hjemme på Aspmyra og scoret masse mål. Vi har vunnet stort sett alle kampene vi har spilt her og føler oss trygge og gode her, sa trener Amund Bjørkan.

Med fire kamper igjen ser det ut til at Start (49 poeng) og Sandnes Ulf (47 poeng) vil kjempe om den siste opprykksplassen. Bak jager Mjøndalen og Ranheim med 43 poeng.