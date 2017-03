Bleieskiftarbeider Forren: – Jeg går nesten og stanger hodet i veggen

MOLDE (VG) Mens landslagskameratene er i full sving på fotballbanen har Vegard Forren (29) tre-fire daglige økter som bleieskiftarbeider. En måned før Eliteserien starter er han fortsatt klubbløs.

Den mangeårige Molde-klippen beskriver situasjonen som tung og frustrerende. Han verker etter å komme i gang i ny klubb – selv om det er hyggelig nok å heie Martin Johnsrud Sundby og Niklas Dyrhaug inn til sølv og bronse i VM sammen med datteren Eline (10 måneder) – og med VG på besøk.

Merker at han blir stresset



– Det er ny situasjon for meg. Og det føles ikke bra. Jeg går nesten og stanger hodet i veggen her om dagen. Det har vært tungt. Og det har nok samboeren min også merket, sier Forren.

Etter at kontrakten med Molde gikk ut ved nyttår hadde han håpet på et europeisk eventyr som Bosman-spiller. Han var nær en overgang til 1860 München, men da partene ikke ble enige om betingelsene falt avtalen i grus. Og i Molde har han ingen fremtid ifølge Ole Gunnar Solskjær:

Nå begynner landslagsspilleren, som fylte 29 år 16. februar, å bli utålmodig.

– Nå har det gått så lang tid. Det er lange dager. Jeg får kjenne på det å være far, i hvert fall. Det er koselig, det, men det er noe som mangler, sier Vegard Forren.

– Det er første gangen jeg føler på det å være stresset i livet. Vanligvis er jeg stort sett rolig. Nå er det kommet til et punkt der det må skje noe. Ting har ikke gått helt som planlagt. Jeg har slitt med å finne den klubben som har passet både for meg og familien min. Men forhåpentlig blir det en ordning på det snart. Jim (Solbakken) og jeg jobber med å finne en ny klubb.

– Har dere hatt for store forventninger til det økonomiske?

– Mulig. Nå er det Jim som styrer den muligheten. Jeg har bare hatt fokus på å holde meg i gang. Samtidig har det vært snakk om summer som jeg ikke vet hvor er blitt tatt fra, og som ikke stemmer. Det er ikke bare lønnskravet som skal klaffe. Det familiære og det sportslige skal også passe.

Var aktuell for 1860 München



Siden den forrige landskampen mot Tsjekkia 11. november har Norge rukket å bytte landslagssjef. Forren var stort sett fast under Per-Mathias Høgmo, men innser at det begynner å haste om han skal få være med mot Nord-Irland 26. mars.

– Jeg kan ikke sitte her å skifte bleier på datteren min hvis jeg i det hele tatt skal være aktuell for en tropp mot Nord-Irland, påpeker han.

BLEIESKIFTARBEIDER: En måned før Eliteserien starter er Vegard Forren fortsatt kontraktsløs. De siste månedene har han hatt mye tid sammen med den ti måneder gamle datteren Eline. Foto: MORTEN STOKSTAD , VG

Han understreker at han er mer sulten enn noen gang som fotballspiller. I midten av januar var han nær en overgang til 1860 München, men partene ble ikke enige om kontrakt.

I øyeblikket ser det heller ikke særlig aktuelt ut å skrive ny kontrakt med Molde.

Rosenborg har tidligere signalisert interesse for sør-trønderen, og er trolig fortsatt den mest aktuelle klubben her hjemme. Det norske overgangsvinduet stenger 31. mars.

Tror på løsning om få dager



– Det har vært mange klubber og agenter som har henvendt seg, men den rette klubben har ikke kommet. Vi har avventet for å se an situasjonen, men har ikke lyktes med det. Vi har ikke klart å finne den rette klubben i Europa. Så nå har det kommet dit at vi må se på andre muligheter.

– Så det er aktuelt å spille for andre norske klubber?

– Ja, uten tvil.

Samtidig innser Vegard Forren at den varierende 2016-sesongen ga ham dårligere kort på hånden.

– Jeg må være såpass ærlig å si at jeg ikke hadde den beste sesongen i 2016, og det har gjort jobben vanskeligere for Jim, men samtidig føler jeg at jeg presterte bra i Europa tidlig på året og i flere av landskampene. Det er litt rart å sitte her uten klubb etter å ha spilt mange landskamper. I starten gikk det greit – for da trente jeg med Molde. Men de siste to ukene har jeg ikke vært med der. Det er da jeg kanskje har skjønt at det må skje noe. Men jeg håper og tror jeg har noe klart over helgen, sier Vegard Forren.

