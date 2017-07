Bjørnebye: – Vi ønsker bare spillere som tør og vil komme til Rosenborg

DUBLIN (VG) Rosenborg ønsker kun spillere som «tør» og «tåler konkurranse» når de ser etter forsterkninger. Sportssjef Stig Inge Bjørnebye (47) mener dette er mangelvare i norsk fotball.

For unge, håpefulle, norske fotballspillere må lære seg ha det vondt hvis de skal bli gode, hvis de skal spille på det høyeste nivået, hvis de skal prestere mot de beste.

Det er mantraet, noe av det Rosenborgs sportssjef Stig Inge Bjørnebye ønsker å få frem.

Det mentale svikter, for ofte. Norske spillere er ikke vant til at det «smeller litt» rundt dem, som det gjorde de første 20 minuttene i Dundalk onsdag. Det handler mye om innstilling, men like mye om hva du lærer fra du er en ung, håpefull fotballspiller i Norge.

Bjørnebyes tre begreper



– Jeg har tre begreper jeg mener er viktige. Det første er «ubehag». Du må faktisk digge litt at det gjør vondt å trene for å bli god. Det andre er «ensomhet», du er nødt til å trene mye selv for å ha noen mulighet. Og det tredje er «motstand». Du må tåle konkurranse. «Motstand» er et suksess-kriteria, det motsatte av «bomull», sier Stig Inge Bjørnebye.

Han har alltid vært opptatt av temaet: Hvordan blir du god? Som ung gutt i Elverum, var han ikke blant de beste i oppveksten. Bjørnebye, sønn av skihopperen Jo Inge Bjørnebye og trolig den eneste sportssjefen i verden som har hoppet 100 meter på ski, var på 2. laget til guttelaget til Elverum da han var 15 år.

Likevel nådde han lenger enn de fleste. Stig Inge Bjørnebye er den eneste nordmannen som har kommet på «sesongens lag» i Premier League, med Liverpool i 1996/97.

Advares mot Rosenborg?



Det skjedde ved hjelp/på grunn av hardt arbeid, en kropp som tålte mye trening og et hode som ville, og som hadde den rette innstillingen.

Det er dette Bjørnebye tviler litt på at finnes så mye av i norsk fotball i dag. Og når han hører det snakkes om at talenter advares mot å gå til Rosenborg, fordi de trolig ikke får spille, at Bjørnebye reagerer:

– Vi ønsker bare spillere som tør og vil komme til oss. Her må du ha høye ambisjoner, for det har vi. Her må du tåle konkurranse, for det får du her. Men at spillere advares mot å gå til oss, som jeg ser enkelte gjør, det er trist, sier Bjørnebye. Han nevner gode eksempler på spillere som har slått gjennom, utviklet seg og blitt solgt videre fra Rosenborg, fordi de tok opp konkurransen med de etablerte, var tøffe i hodet: Per Ciljan Skjelbred, Alexander Tettey, Markus Henriksen, Alexander Sørloth, Ole Kristian Selnæs, Jonas Svensson – alle reiste ut.

Ta plassen til noen



– De siste to årene har Rosenborg solgt egenproduserte spillere for 70 millioner kroner, over 100 millioner totalt, og kjøpt for drøyt 30 millioner, sier Stig Inge Bjørnebye.

Kåre Ingebrigtsen lytter til samtalen på flyplasseb i Dublin, før han sier:

– Hvis du skal på laget til Rosenborg, da må du ta plassen til noen. Du må være tøff, benytte sjansen, slå ut noen. Vi må bli tøffere i innstillingen, mener Rosenborg-treneren.

Stig Inge Bjørnebye ønsker seg gjerne norske spillere til Rosenborg. Men så er det prisen da. Bjørnebye mener norske spillere prises for høyt, nasjonalt, opp mot kvaliteten. Han synes det er synd, fordi historien har vist at det er lettere å komme seg videre hvis du spiller på Rosenborg, spesielt hvis klubben er med i det europeiske selskapet.

For dyrt

– Når prisen er en million euro for en norsk spiller … de går det flere av på dusinet rundt omkring i Europa. Rosenborg har faktisk et ansvar, et ansvar for å ikke ødelegge markedet, så vi kan ikke være med på dette. Samtidig er det viktig at vi holder liv i det norske markedet. Men det er for dyrt å handle i Norge, sier Bjørnebye.

– For oss er det bedre, enklere og ofte billigere, å hente spillere som har vært ute, og kanskje nå spiller i en klubb i Sverige eller Danmark. De er mer vant til press og tøffe krav enn norske spillere som kun har spilt i Eliteserien, mener Kåre Ingebrigtsen.

Han legger til:

– Hvis en spiller på 16-, 17-, 18 år bare vil komme til Lerkendal hvis han får garanti om at han spiller fast, da bør han ikke komme til oss, da bør han dra et annet sted i Norge.

Ikke bra nok

– I Norge har vi «fjern motstand» som et begrep. Det nytter ikke. Du blir ikke god uten at du må like å kjenne på, pushe, dytte på grensene. I Norge søker spillere ofte til miljøer der de får tillit. Det vi i Rosenborg er interessert i, det er spillere som ønsker å skaffe seg tillit, sier Stig Inge Bjørnebye.

Etter exiten fra Europa, før gruppespillene i fjor, vet Bjørnebye at heller ikke Rosenborg var gode nok i fjor, og at de derfor ikke har noen grunn til å se ned på de andre. Samtidig påpeker sportssjefen at, tross Europa-exiten, var Rosenborg 15 poeng foran neste lag på Eliteserie-tabellen.

– Vi fortsetter å lete etter spillere, talenter, med voldsom spisskompetanse, sier Kåre Ingebrigtsen.

– Talentbegrepet i Norge blir merkelig hvis det inneholder at talenter ikke skal plasseres i Rosenborg. Vi har bevist at talenter tar steget videre når de er hos oss. Men vi ser mer og mer, oftere og oftere, at det er det som sitter i hodet som avgjør, sier Bjørnebye.

Og dermed er han tilbake ved starten, ved de 20 første minuttene mot Dundalk, da det så ut som mange av Rosenborgs spillere var redde for fighten.

– Den mentale innstillingen til fotball, hva som kreves. Det er der vi har mest å hente i norsk fotball, sier Rosenborgs sportssjef Stig Inge Bjørnebye.