Birger Meling klar for Rosenborg

Venstrebacken Birger Meling (22) går fra Stabæk til Rosenborg.

Det bekrefter både Rosenborg og Stabæk.

– Det er litt spesielt å være klar for Rosenborg, det må jeg innrømme. Men nå er jeg på plass for å kjempe om titler i Norges største klubb, sier Meling til RBK.no.

22-åringen forlot Stabæks treningsleir på mandag og reiste tirsdag til Trondheim for å gjennomføre overgangen til Rosenborg. Onsdag formiddag gjennomgikk han den medisinske testen, og nå er han presentert i RBK-drakt.

– Det var tungt å si hade til gutta og støtteapparatet. Vi har vært en sammensveiset gjeng over lang tid og da er det vanskelig å si farvel, sier Meling til Stabæks hjemmeside.

VG møtte Birger Meling etter at det utenlandske overgangsvinduet var stengt. Dette sa han om hva som er viktig for ham i en ny klubb:

Meling, som er født og oppvokst i Stavanger, spilte for Viking til han var 18 år. Etter ett års opphold i engelske Middlesbrough fra 2013 til 2014, skrev den talentfulle forsvarsspilleren under for Stabæk.

Meling har også seks U21-landskamper for Norge. Nå er han klar for å kjempe om en plass i Rosenborgs startellever.

– Jeg er ikke kommet hit for sitte på benken. Jeg har tenkt å spille kamper. Så får vi se i hvilken posisjon det blir, sier Meling.

Saken oppdateres!