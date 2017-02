Birger Meling klar for Rosenborg: – Litt spesielt

Venstrebacken Birger Meling (22) går fra Stabæk til Rosenborg.

Det bekrefter både Rosenborg og Stabæk. Meling har signert en fireårskontrakt med trønderklubben.

– Det er litt spesielt å være klar for Rosenborg, det må jeg innrømme. Men nå er jeg på plass for å kjempe om titler i Norges største klubb, sier Meling til RBK.no.

– Tungt å si hade

22-åringen forlot Stabæks treningsleir på mandag og reiste tirsdag til Trondheim for å gjennomføre overgangen til Rosenborg. Onsdag formiddag gjennomgikk han den medisinske testen, og nå er han presentert i RBK-drakt.

– Det var tungt å si hade til gutta og støtteapparatet. Vi har vært en sammensveiset gjeng over lang tid og da er det vanskelig å si farvel, sier Meling til Stabæks hjemmeside.

VG møtte Birger Meling etter at det utenlandske overgangsvinduet var stengt. Dette sa han om hva som er viktig for ham i en ny klubb:

Meling, som er født og oppvokst i Stavanger, spilte for Viking til han var 18 år. Etter ett års opphold i engelske Middlesbrough fra 2013 til 2014, skrev den talentfulle forsvarsspilleren under for Stabæk.

Meling har også seks U21-landskamper for Norge. Nå er han klar for å kjempe om en plass i Rosenborgs startellever.

– Jeg er ikke kommet hit for sitte på benken. Jeg har tenkt å spille kamper. Så får vi se i hvilken posisjon det blir, sier Meling.

Var nær overgang til utlandet

Både Stabæk og Birger Meling ønsket i utgangspunktet en overgang til en utenlandsk klubb. Klubber fra flere store fotballnasjoner skal ha vist seriøs interesse for den norske 22-åringen.

– Jeg trodde lenge ting skulle ordne seg, men slik gikk det ikke, sier sportssjef Inge André Olsen i Stabæk til VG.

– Vi har jo jobbet med mange forskjellige klubber, og det har vært stor interesse. Vi ville egentlig selge til utlandet, og det var førstevalget hans også, men når ikke det gikk så begrenser markedet seg. RBK har vært der hele tiden, og vi tok opp dialogen med de igjen. I starten av uken fant vi en løsning. Det er en avtale som både Stabæk og Rosenborg er ålreit fornøyd med, sier Olsen, som ikke ønsker å opplyse om hvilken overgangssum de har fått fra trønderne.

– Kommer Meling til å bli erstattet med en ny signering?

– Vi jobber med å forsterke laget. Men venstrebacken er ikke den posisjonen som er høyest prioritert, ettersom vi allerede har Jeppe Moe som kan spille der. I utgangspunktet er vi mer ute etter en sentral midtbanespiller, sier Inge André Olsen.

