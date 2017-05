Bildene og festvideoen som fikk Edvartsen til å reagere

Svein-Erik Edvartsen (37) er beskyldt for mobbing, men skal selv ha mottatt et bilde av en mørkhudet person fra en dommerkollega, med spørsmål om vedkommende er i slekt med den profilerte toppdommeren.

Dette er etter det VG erfarer bare ett av en rekke eksempler på kommunikasjon som ble forelagt Norges Fotballforbund bare timer før konflikten mellom dommersjef Terje Hauge og Edvartsen kunngjorde at saken ble løst i går.

Edvartsen, som ikke skal dømme på øverste nivå før tidligst i 2018, er blitt anklaget for mobbing og trakassering av norske dommerkolleger.

Men 37-åringens advokat, John Christian Elden, viste i helgen NFF-ledelsen interne meldinger blant dommerkollegene som Edvartsen selv skal ha reagert på.

VGTV: Se feststemte dommere på La Manga her

– Var nødt til å varsle forbundet



– Vi ønsker ikke å henge ut andre i offentligheten, men var nødt til å varsle forbundet slik denne saken lå an. Tonen er til tider skarpere enn det Edvartsen er hengt ut for, uten at jeg vil bruke ordet mobbing, sier Elden til VG.

– Hvordan opplevde du at NFF håndterte materialet de ble forelagt?

– Med største alvor, selv om målet nå er å se fremover og la spist være spist.

EDVARTSEN-VENN: John Christian Elden. Foto: Helge Mikalsen , VG

Etter det VG erfarer har også Edvartsen reagert på en video som skal ha blitt tatt opp på den siste kvelden under en dommersamling på La Manga i januar. Her var så godt som alle toppdommerne i Norge til stede.

Ett av få unntak var Edvartsen, som hadde blitt far for første gang fem dager tidligere. 37-åringen befant seg derfor i Norge.

Les mer: Edvartsen får ikke dømme i 2017

Hadde Edvartsen-maske



I videoen, som du kan se for aller første gang på VGTV, opptrer fire personer med hjemmelagde papirmasker foran resten av dommerkollegiet. De slår på kasseroller til tonene av irsk musikk. Den mest fremtredende personen bærer en Edvartsen-maske.

Vedkommende holder til stadighet opp tommelen, til applaus fra de andre dommerne på restauranten Rusticana. Tommelen er tilsynelatende en referanse til oppgjøret mellom LSK og Sogndal i fjor høst, da Edvartsen hevet tommelen etter kampen der han viste ut Frode Kippe.

Bakgrunn: Toppdommer føler seg mobbet og trakassert av Edvartsen

MED I BUSSEN SOM BILDE: Her er dommerne på vei til flyplassen etter endt fest - og dommerseminar. Edvartsen fikk eget sete. Foto: Privat

Han var fornøyd med egen innsats, og ønsket Lillestrøm lykke til om de ville legge inn en protest.

Dette fikk han senere offentlig refs for av dommersjef Hauge.

– Jeg har ikke sett videoene, men har hørt at de skal være tatt opp fra dommerkolleger som ikke støttet løpet mot Edvartsen, sier Elden.

Edvartsen-konflikten løst: Dømmer ikke i 2017

Spøkte med kontroversiell episode



Leder av dommerforeningen, Ola Hobber Nilsen, er blant dem som klapper og ler under videoen.

– Det var enkelte dommere som ikke var til stede i La Manga av ulike årsaker. Alle disse fikk bilde av seg selv på et ark i forbindelse med et humorinnslag siste kvelden. At Svein-Erik Edvartsen kaller det for harselering er spesielt, da han helt frem til nå, blant annet på sosiale medier, har gitt klart uttrykk for at han synes dette var veldig morsomt, sier Nilsen.

Etter det VG erfarer sikter dommerlederen til et bilde lagt ut på Facebook, av bussen til flyplassen i Spania dagen etter. Der er papirmasken med bilde av Edvartsen festet på et sete. Dommeren skriver i en kommentar at han synes det er hyggelig å være med på turen – selv om han er hjemme i Norge.

VG vet imidlertid at det er videoen, og ikke det nevnte bildet, som har fått Edvartsen til å reagere. 37-åringen mener det er spesielt å spøke med ham, om en kontroversiell episode han måtte beklage, når han selv ikke var til stede.

Dommerleder om Edvartsen: – Helt uakseptabel oppførsel

Kalte kollega «kystsame»



I dokumentasjonen som skal ha blitt vist NFF i helgen, kaller angivelig også en dommer en kollega for en «kystsame» fordi vedkommende kommer fra Nord-Norge. Etter det VG forstår, viser det ifølge apparatet rundt Edvartsen at sjargongen i den interne dommerkommunikasjonen kan være røff, og at 37-åringen i så måte ikke har opptrådt unikt.

NFF-SJEF: Pål Bjerketvedt. Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

VG har konfrontert generalsekretær i fotballforbundet, Pål Bjerketvedt, med både dette og andre eksempler i denne saken. Han ønsker imidlertid ikke å kommentere det konkrete innholdet i arkene han ble forelagt av John Christian Elden i helgen. Det var ikke en del av beslutningsgrunnlaget for avgjørelsen om å terminere Edvartsens 2017-kontrakt, sier NFF-toppen.

Han understreker samtidig at alle påstander om mobbing og trakassering kommer til å bli fulgt opp i organisasjonen.

– Jeg har ikke lagt ned videre etterforskning av mobbing og trakassering. Alt som kommer inn vil bli håndtert. Dette er noe vi vil jobbe med fremover og ta på alvor, sier Bjerketvedt.

Les også: Edvartsen: – Veldig stygt spill som foregår

– Edvartsen er lojal



Fotballforbundet åpner for å ta Svein-Erik Edvartsen inn i varmen igjen i 2018, dersom «tilliten er gjenopprettet» heter det i gårsdagens pressemelding. Nøyaktig hva dette innebærer, er ikke klart.

I dommerforeningen er man derimot svært kritiske til sin egen kollega.

– Forrige uke beklaget Edvartsen alle forhold i saken. I dag forteller han at det er alle andre som har skylden. Det er ikke sånn man bygger tillit, sier Ola Hobber Nilsen.

Lederen av dommerforeningen, som ikke er kjent med bildet som viser en mørkhudet person, angivelig sendt til Edvartsen og derfor ikke ønsker å kommentere dette, fortsetter med et spørsmål:

– Hvordan skal Svein-Erik bygge tillit når han gir inntrykk av at det er de andre dommerne som er problemet?

Les også: Full ordkrig mellom Edvartsen og LSK

Til det svarer John Christian Elden:

– Edvartsen kaller ikke dette noe som helst da han er lojal og ikke ønsker denne diskusjonen utad. Filmen (fra La Manga, red.anm.) er ikke i det materialet som er sendt fotballforbundet, som de har sagt de tar alvorlig. Det får vi håpe også Hobber Nilsen gjør uten å bagatellisere det.