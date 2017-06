Bergenserne svikter serielederen: – Vi fortjener fullsatt «Stadion» nå

BERGEN (VG) Brann leder Eliteserien, men publikum uteblir fortsatt fra Brann stadion. Det forundrer flere.

– Vi lar det vi gjør ute på banen snakke for oss. Vi leverer. Vi vinner kamper. Det er nesten sånn vi må ta grep om publikum, så får de heller velge om de vil komme og se på oss eller ikke. Sånn som vi spiller nå føler jeg vi fortjener fullsatt «Stadion», sier Kristoffer Barmen til VG etter 5-0-seier over Stabæk.

Barmen er ikke alene om å mene at flere bergenserne burde finne veien til Stadion nå som Brann kan vise til både gode resultater og offensiv fotball.

– Det er litt skuffende at det ikke er mange her. I fjor klagde folk på at vi ikke var offensive, men i år har vi vært offensive, så jeg vet ikke helt hva som skal til. Vi får bare fokusere på å gjøre jobben vår, så får vi håpe at supporterne kommer. Men de som er her lager utrolig bra stemning, så all takk til de som tar turen. Vi setter stor pris på dem, sier Nouri, som både la opp til scoring og fant veien til nettmaskene selv da Brann inntok toppen av Eliteserien, til VG.

Da speakeren på Brann stadion leste opp antallet solgte billetter til kampen mot Stabæk - 10 531 - ble han møtt med pipekonsert, slik annonseringen av antallet solgte billetter stort sett har blitt de siste to sesongene på Stadion.

Forrige sesong endte Brann med et snitt på 12 380 solgte billetter til sine hjemmekamper i Eliteserien. Så langt denne sesongen er snittet på 11 779, selv om Brann kun har scoret to mål færre på sine syv første hjemmekamper denne sesongen (22) enn de gjorde på samtlige hjemmekamper i fjor (24).

Branns kommersielle leder: – Det er forunderlig



Hvor store inntekter går Brann glipp av som følge av publikumssvikten?

– Vår snittinntekt per billett er ikke noe vi går ut med i offentligheten, med det er klart at hadde det kommet flere, så hadde vi også hatt større inntekter, sier Branns kommersielle leder Camilla Schutz til VG om publikumssvikten.

– Vi synes jo at det er litt forunderlig at de sportslige resultatene ikke gir et større utslag enn det de gjør i dag, sier Schutz, med trykk på «forunderlig».



– Men det er veldig vanskelig å peke på én faktor, for den finnes ikke. Det er summen av veldig mange faktorer som gjør at vi ikke tar kortsiktige steg på det å øke andelen tilskuere, forklarer serieledernes kommersielle leder.

Har økt andelen sesongkortinnehavere



Selv om publikumssnittet ikke er stort å skryte av, ser Schutz lyspunkter.

– I år har vi hatt et ekstra fokus på å tiltrekke oss barn og familier, for det har vært et område hvor vi ser at vi er nødt til å bli bedre. Der har vi lykkes ganske bra. Blant annet ser vi en mye fullere BOB-tribune (familietribunen) nå i år, og vi har solgt rundt 400 flere sesongkort til barn, forteller Schutz.

Totalt har Brann solgt 700 flere sesongkort i år enn på samme tid i fjor.

– Det forteller oss at den stabile massen har økt fra i fjor, sier Schutz.

Kamptidspunktet er viktig



På denne tiden i fjor ble det gjennomført en stor publikumsundersøkelse blant supporterne i Eliteserien. Brann har sett hvordan de selv scorer i denne undersøkelsen, som viser at de sportslige resultatene bare er én av svært mange variabler for at folk skal velge å gå på kamp fremfor å bli hjemme.

En av de andre variablene er kamptidspunktet. I forbindelse med oppgjøret mot Stabæk sa Brann-supporterne på Store Stå igjen klart ifra om sin mening: Flere bannere med påskriften «Fotball skal spilles i helgen» ble holdt opp.

Schutz bedyrer at Brann vet at hva som skal til for å lokke publikum til Stadion, selv om hun innrømmer at den siste tiden har lært dem noe viktig.



– Vi har ganske god kontroll på alle driverne og alle parameterne, og vi jobber langsiktig med å bli gradvis bedre på alt dette som handler om de små og store variablene, og det som vi kanskje ser nå, er at det skal mer til enn de sportslige resultatene for å øke det jevne engasjementet som får enda flere opp til å gå på Stadion, oppsummerer Branns kommersielle leder.

