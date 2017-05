Bergenserne møtte opp i hopetall for å hylle Brann 17. mai: – Det er perfekt

BERGEN (VG) Brann ble møtt med gratulasjoner og jubelrop i hovedprosesjonen på 17. mai. Det oppmuntrer Fredrik Haugen, som varsler ny kamp i toppen av tabellen.

Brann gikk nesten helt sist i hovedprosesjonen, som er bergensernes navn på byens flotteste 17. mai-tog, på en nasjonaldag da Bergen badet i solskinn. Da bergenserne endelig fikk se Brann-fanen, manglet det ikke på gratulasjoner.

– Det er perfekt. Det er de som alltid støtter oss, i motgang og medgang. Selvfølgelig, nå som det går bra, er sol og vi vant i går, er det perfekt å treffe bergenserne i dag, sier Fredrik Haugen, Branns lokale midtbanemaestro som ble utropt til banens beste spiller da Brann vant 5-0 over Sandefjord, til VG.

16. mai, fotballens nasjonaldag, ble dagen da det på ny ble spenning i toppen av Eliteserien. Rosenborg tapte overraskende 2-1 hjemme mot Tromsø, mens Odd, Brann, Sarpsborg 08 og Stabæk alle vant. Rosenborgs tetluke, som før runden var på fem poeng ned til Odd, ble da redusert til fattige to poeng.

Nå varsler en offensiv Haugen ny kamp i toppen av tabellen.

– De (Rosenborg) har vært stabilt mye bedre enn oss i lang, lang tid, men jeg føler at når vi er på vårt beste, så er vi ikke så langt bak de, sier Haugen.

– Det er ikke Barcelona vi konkurrerer mot. Det er selvfølgelig mulig å ta innpå de og bli like gode som de etter hvert, selv om de har vunnet så mye de siste årene og vært bedre enn oss de to siste gangene vi har møtt de, sier han.

VAIER I VINDEN: Brann-flagg og - vimpler var godt synlig i bybildet i Bergen 17. mai. Foto: ALEKSANDER LOSNEGÅRD, VG.

At bergenserne setter pris på offensive Brann-spillere er åpenbart. Mens VG snakker med Haugen når Brann-prosesjonen er på vei over Bryggen, blir han flere ganger stoppet av bergensere som vil gratulere ham og lagkameratene med den flotte sesonginnledningen. Selv forklarer 24-åringen suksessen slik:

– Vi har blitt enda bedre offensivt og tør å slippe oss litt mer løs. Det er litt tilfeldigheter også, men vi har et bra lag som sitter godt sammen og gode spillere som kan skape sjanser og score mål, som gjør at vi blir et godt offensivt lag i tillegg. Det er ikke bare det at vi er et lag som ligger lavt og kontrer. Jeg synes vi har mer å spille på enn det, og det synes jeg vi viser nå.

Barmen om RBK: – Ikke skremmende



Flere av lagkameratene er enige med Haugen i at Brann nå igjen er med helt i toppen av tabellen. Blant dem er en annen bergenser - Kristoffer Barmen.

BAR FLAGGET MED STOLTHET: Daniel Braaten, her sammen med Ruben Kristiansen, tok godt vare på Brann-flagget han ble tildelt i hovedprosesjonen på 17. mai. Foto: Aleksander Losnegård, VG.

– Vi hang med borte på Lerkendal, og kunne ha tatt poeng. Det de leverte var ikke skremmende. Vi skal prøve å henge med, sier han til VG om tetkampen.

Azar Karadas ble oppmuntret av det Brann leverte på 16. mai.

– Det forteller meg at vi er med helt i toppen. Vi er et lag med stort potensial. Det blir spennende å følge med på oss fremover, garanterer kraftspilleren.

– Hvor henger gårsdagens 5-0-seier på listen over 16. mai-høydepunkter?

– Nå spør du vanskelig! Jeg husker oppturene best, og da er det gjerne de siste man husker best. Jeg er litt den typen, forklarer 35-åringen smilende.

Nilsen: – Vi må ut til folket



Det er viktig for Brann å møte publikum også utenfor Brann Stadion.

– Det er viktig at vi er synlige. At vi hilser på folk, og at vi er til stede, sier Barmen til VG, og får senere støtte fra Brann-trener Lars Arne Nilsen:

HAR GRUNN TIL Å SMILE: Sportssjef Rune Soltvedt, daglig leder Vibeke Johannesen og trener Lars Arne Nilsen har all grunn til å smile etter ni serierunder. Foto: Aleksander Losnegård, VG.

– Vi må ut til folket. Brann er jo Bergens stolthet, så vi må selvfølgelig ut og møte folket. Det er kjekt det på en dag som denne, sier Nilsen til VG.

Resultatene på fotballens nasjonaldag gir Brann-treneren håp om at årets sesong kan bli mer spennende enn de siste sesongene i Eliteserien har vært.



– Det er mange lag som jakter på de (Rosenborg), og det hadde vært veldig kjekt for norsk fotball hvis det kan bli konkurranse igjen. Jeg har en følelse av at de kommer sterkt tilbake, men vi kan jo håpe, sier Nilsen optimistisk.

– Vi har bare begynt på noe. Vi tror at vi, sakte, men sikkert skal bli bedre.

Det er et skremmeskudd til resten av Eliteserien.