Benjamin Stokke med hat trick da Kristiansund knuste Stabæk

NADDERUD (VG) (Stabæk - Kristiansund 1-4) Det stod 1-1 på Nadderud. Så våknet Benjamin Stokke. Helt alene holdt han «show» i 2. omgang da Kristiansund tok sesongens første borteseier.

Det skulle være kampen «Ohi» Omoijuanfo og Stabæk ville finne tilbake til scorings- og seiersformen. Det var en vakker ramme rundt kampen fordi de vanligvis blåkledde spillerne på hjemmelaget hadde byttet med en regnbuefarget trøye i anledning kampanjen mot homofobi. Da Morten Morisbak Skjønsberg holdt apell før avspark var det optimisme å spore i blikkene til de 3800-tilhengerne på tribunene.



Men det smittet ikke over på spillerne. Slurvefeil tross høy prosent av ballbesittelse, lite gnist og konsentrasjonssvikt munnet ut i at Kristiansund tok ledelsen i Bærum. Offsidefellen glapp da Jonas Rønningen kippet ballen i bakrom og Jean Alessane Mendy var plutselig alene med Mandé Sayoba. Formspilleren satte sikkert inn 1-0 og sitt fjerde mål på de siste fem kampene.

En som definitivt ikke har formen inne er «Ohi». Stabæk rullet opp et nydelig angrep, men da førstnevnte fikk ballen av Brochmann på fem meter satte han ballen over. Det burde blitt utligning.

Plutselig handlet alt om Stokke

Etter hvilen var det tydelig at Stabæk virkelig ville ta tak i kampen hjemme på Nadderud. Ti minutter ut i omgangen fikk de uttelling. Luc Kassi la ballen inn på hodet til Alex Nimely som i sin første kamp fra start for Bærumsguttene headet inn 1-1.



Det stod seg ikke lenge. For idet Stabæk skulle fremover i et nytt angrepsforsøk stoppet ballen i bena på dommer Dag Vidar Hafsås. Kristiansund kontret og Benjamin Stokke gjorde en lekker skuddfinte, før han trillet inn 2-1.



Men det var ikke det vakreste han gjorde denne ettermiddagen. For da Tortel Lumanza slurvet på 35 meter fem minutter senere tok han med seg ballen. Etter å ha lurt Hanche-Olsen satte han full fart mot mål og plasserte kula i nettet igjen. 3-1 til hvittrøyene.

«Kongen av Nadderud» ble han først tolv minutter etter. 26-åringen plukket opp en retur og satte sitt tredje for kvelden. En omgangs klasse av den tidligere Mjøndalen- og Sandefjord-spilleren som ga laget tre kjærkomne bortepoeng. På fremmed gress hadde det kun blitt ett tidligere i sesongen.