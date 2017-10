Bendtners sønn fikk være Rosenborg-maskot

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Sarpsborg 08 1-1) Nicklas Bendtner smilte bredt etter toppkampen. Men det var ikke på grunn av uavgjortresultatet mot Sarpsborg 08.

For kampen mellom Eliteseriens to beste lag var ikke mye å smile av. To mål av Sarpsborg-forsvarer Sigurd Rosted, ett i hver ende, var det eneste bemerkelsesverdige som skjedde i løpet av de 93 minuttene kampen varte.

Poengtapet til tross, det var en sjeldent blid Nicklas Bendtner som møtte norsk og dansk presse etter kampen.

Nicklas Bendtner snakker med norsk og dansk presse etter uavgjortkampen. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

– Det var fantastisk. Det var deilig. Det kommer til å bli et flott bilde jeg henger opp hjemme hos meg. Dette var første gang. Han har ikke vært gammel nok til å forstå hva det vil si å ta ham med, sier Bendtner til VG.

Bendtner snakker om at sønnen Nicholas (6) fikk være Rosenborg-maskot.

LES OGSÅ: Sigurd Rostad gikk fra syndebukk til redningsmann

Peace-tegn

Før kampen spurte dansken klubben om det var i orden at 6-åringen fikk være maskot. Far og sønn gikk hånd i hånd på vei ut på banen før avspark. Ikledd komplett Rosenborg-drakt og Rosenborg-cap smilte og vinket Nicholas til hjemmepublikummet.

– Jeg spurte klubben om det var okey. Og de sa ja. Det var stort.

– Det virket som han koste seg?

– Ja, han gav et peace-tegn til kameraet og sånn. Så det var moro.

Bendtner har lagt ut flere bilder av sønnen på Instagram-kontoen sin. Om kampen skriver dansken: «Not the strongest performance from us, but no one can take this memory away from me».

Vilhjálmsson jr mot Bendtner jr

Også Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen har møtt Bendtners sønn.

- Ja, jeg har møtt han før. Han er en trivelig gutt, sier Ingebrigtsen til VG.

Som trener er det naturlig for Ingebrigtsen å se om sønnen har arvet noe av talentet til faren.

– Han har vært med på trening uka her. Han var ivrig på treningsfeltet. Det er mulig for alle gutter på den alderen å bli gode til å spille fotball.

Islandske Matthías Vilhjálmsson, som for tiden er ute med skade, har, ifølge Ingebrigtsen, en gutt på samme alder. I første halvdel av sesongen gikk diskusjonen nærmest ukentlig i norske medier om det var Bendtner eller Vilhjálmsson som burde starte neste Rosenborg-kamp.

– Hadde Matti vært der òg, og hadde hatt med gutten sin, så hadde det vel vært…

– Ny spisskrig?

– Haha, ja, da hadde de vel vært igang de to også.

VG LIVE: Rosenborg v Sarpsborg 08 minutt for minutt