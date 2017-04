Bendtner: - Vil spille Mesterliga med Rosenborg

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord-Rosenborg 0-3). Nicklas Bendtner vil spille Mesterliga-fotball med Rosenborg, og har kommet godt i gang med sin del av jobben.

Den danske stjernespissen trengte 11 minutter på banen for å avgjøre kampen mot Sandefjord.

Milan Jevtovic plukket opp ballen etter en dødball, og slo fint inn fra venstre. Der hadde Bendtner løpt seg fri på første stolpe og satte ballen kontant i mål.

- Jeg vil ikke si noe om mine personlige mål, men vi går for å vinne alle kamper og målet er jo å vinne serien, sier Bendtner.

Kom, snakket, gikk

Lenge etter at de fleste andre spillerne hadde gjort seg ferdige med intervjuene etter kampen, kom Bendtner tuslende ut av garderoben med den sedvanlige topplua på hodet. Spissen svarte høflig på seks-sju spørsmål før han gikk videre når han syntes han hadde svart nok.

Blant spørsmålene var ett om Rosenborg-supporterne hadde grunn til å frykte at han ville være tapt for Trøndelag allerede til sommeren. To mål på to kamper har fått mange til å lure på om Lerkendal-oppholdet blir av det kortvarige slaget.

- Jeg vil gjerne spille Mesterliga med Rosenborg. Vi har en spennende sesong foran oss.

Vilhjalmsson åpnet

Bendtner kom inn på stillingen 1-0 til Rosenborg etter at hans erstatter på spissplass, Matthias Vilhjalmsson, hadde gitt laget ledelsen på en kontrollert heading fem minutter etter pause.

Fem minutter før slutt satte en annen innbytter, Pål André Helland, inn 3-0 på et fint skudd fra rundt 14 meter.

Dermed står trønderne med 6 poeng og 6-0 i målforskjell etter de to første kampene av årets Eliteserie. Uten at spillet egentlig har stått helt i stil. Mot Sandefjord var det jevnt helt hjemmelaget pådro seg en særdeles unødvendig utvisning rett før pause.

Viktor Demba Bindia hadde allerede gult kort da han lagde frispark, og så sparket bort ballen etter at dommer Trond Ivar Døvle hadde blåst.

- Vi gir oss selv et problem

- Viktor er lei seg. Vi har snakket om viktigheten av å unngå slike kort i hele vinter. Vi hadde kontroll frem til det, men gir oss selv et problem, sier Sandefjord-trener Lars Bohinen.

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen deler Bohinens analyse et stykke på vei.

- Sandefjord er gode, men etter utvisningen og det tidlige målet i andre omgang, har vi god kontroll. Det viktige for oss er å komme i gang og være solide, sier Ingebrigtsen.

VG Live: Vi fulgte kampen her!

Tenkte Molde



Rosenborg-treneren hadde tydelig kampen mot Molde lørdag i bakhodet da han tok ut 11 som skulle starte mot Sandefjord. Hele angrepsrekken med Helland, Bendtner og Jevtovic var erstattet med Elbasan Rashani, Mathias Vilhjalmsson og Mushaga Bakenga – selv om samtlige i den benkede trioen altså kom inn i oppgjøret.

Og det var nettopp en av erstatterne, Mushaga Bakenga, som fikk kampens første sjanse allerede eller tre minutter. Fredrik Midtsjø spilte frem Bakenga som fra 12 meter litt til høyre i feltet, smalt ballen i stolpen og ut bak Sandefjord-keeper Ingvar Jonsson.

Men for de som trodde det var starten på enveiskjøring, tok kampen en annen vending. Sandefjord fikk gradvis mer og mer kontroll på ballen, flyttet opp laget og spilte seg frem til flere gode tilløp foran Rosenborg-feltet.

Særlig var spanjolen Pau Vicente Morer aktiv og lurte Vegar Eggen Hedenstad ved flere anledninger. Etter 20 minutter sto han også bak hjemmelagets største sjanse da han fant Viktor Demba Bindia i feltet. Bindia leverte en grei avslutning fra 14 meter, men Rosenborg-keeper André Hansen var fint nede og avverget.

To ganger 3-0: Rosenborgs perfekte seriestart mot Odd

MIDTPUNKT IGJEN: Nicklas Bendtner ble spart fra start, men fikk de siste 28 minuttene for Rosenborg mot Sandefjord. Her har han akkurat puttet 3-0-målet. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Jensen-dominans



Etter en kjedelig periode tok det så fyr helt på tampen av omgangen. Først var Bakenga nære igjen etter nytt godt forarbeid av Midtsjø, men avslutningen fra sju meter strøk stolpen. Så la Bindia Mike Jensen i bakken, sparket bort ballen i frustrasjon etter at dommmer Trond Ivar Døvle hadde blåst frispark, og forsvant ut med sitt andre gule kort.

Og på det påfølgende frisparket headet Anders Konradsen over fra god posisjon.

2. omgang handlet for Sandefjord om å prøve å holde den regjerende mesteren på avstand. Det klarte de en liten stund, inntil Bendtners entré på banen. To geniale pasninger fra Mike Jensen – tredje sist på både 2-0 og 3-0 – åpnet opp Sandefjord-forsvaret, og dermed står hjemmelaget med 0 poeng etter to kamper.

- Vi har fått dårlig betalt. Mot Lillestrøm ledet vi til det var tre minutter igjen, her ødelegger utvisningen. Men spiller vi som dette, skal vi gi Vålerenga trøbbel i neste kamp, sier Bohinen.