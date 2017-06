Bendtner splitter gamle RBK-ere: Over all forventning, mener Eggen

TRONDHEIM (VG) Tidligere Rosenborg-helter ser ulikt på «Lord Bendtners» hundre første dager som RBK-spiller.

– Jeg synes det har gått over all forventning med Nicklas, og jeg synes Rosenborg har fått frem det han kan. Han er jo ingen gjennombrudd-spiss, sier trenerlegenden Nils Arne Eggen til VG.

– Men han trenger tid på å komme i god nok form. Han har mye å gå på, og det blir spennende å se hva han kan få til, legger han til.

– Men fire mål er kanskje litt færre enn forventet...?

75-åringen svarer VGs reporter med en liten lekse:

«Asså, nå må du itj svare på dine egne spørsmål ved å stille ledende spørsmål. Det har æ sagt til deg før...»

– Ok. Hva synes du om fire mål så langt?

– Alle som har spisser ønsker at de skal score mer. Han har kommet til mange sjanser, men han har mye å gå på – og det kommer han til å vise fremover.

– Som Donald Trump

Søndag er det 111 dager siden Nicklas Bendtner skrev treårskontrakt med Rosenborg.

Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye gliste så bredt at VG kunne høre det gjennom telefonen, trener Kåre Ingebrigtsen kalte det en fantastisk signering for norsk fotball, styreleder Ivar Koteng bekreftet at det ble dyrt – mens Bendtner selv kunne love én ting:

Dansken var fortsatt sulten på fotball og mål.

– Det blir som å snakke om Donald Trumps hundre første dager. Jeg liker at han blir omtalt i samme klasse. Han er like viktig som presidenten i USA, flirer den gamle RBK-målmaskinen Harald Martin Brattbakk.

– Han er en meget god fotballspiller som har noe å tilføre Rosenborg. Men han har ikke fått ut potensialet sitt, og det kan skyldes flere faktorer. Det skal ikke mer til enn at han skyter klubben til Europa League, så er alle sorger glemt, sier han.

Den gamle midtbanegeneralen Bent Skammelsrud sier det slik:

– Da han kom på bakre og scoret på en heading i første seriekamp, så tenkte jeg at dette kom vi til å se mye av. Siden har vi ikke sett det. Utifra forventningene har han ikke svart, men det skal legges til at det er fem år siden han har prestert på topp.

– Var du positiv til investeringen?

– Jeg er opptatt av Rosenborg-kollektivet og har alltid vært skeptisk til å kjøpe så store stjerner. Vi vil gjerne ha folk som gjør oss bedre, men når man bruker så mye penger, så skulle han ha bidratt mer. Man lurer fortsatt på hva det blir til.

Vilhjálmsson: – Blir drittsur

Viasat-trønderen Roar Stokke, som følger Rosenborg i Europa som TV-kommentator, stiller flere spørsmål rundt klubbens Bendtner-prosjekt.

– RBK har snakket mye om å bygge kultur og fokusere på det kollektive fremfor enkeltspilleren. Og så henter de en spiller hvor navnet har vært større enn spilleren de siste sesongene. Var alle vel forlikte om å hente en spiller som sikkert er lønnsledende i klubben, som utfordrer lønnsstrukturen og målet om nøysomhet, men som også har svært mye å bevise? Det stresser nok og påvirker Kåre, som ser at laget fungerer bedre med en arbeidsom og bevegelig islending på topp, sier Stokke.

Matthías Vilhjálmsson tar vrakingene som en ekte islending.

Etter torsdagens trening sto han igjen på feltet og terpet på avslutninger, noe han gjør to ganger i uken. Han sier til VG at han jobber hardt og bidrar så mye som mulig når han får sjansen – og at han har fått lovnader om å spille mye fremover.

Han vil ikke klage, men vedgår at benketilværelsen er vanskelig å takle.

– Selvfølgelig. Man blir drittsur hjemme når man ikke får spille, og når man føler at man har prestert, sier han.

Nicklas Bendtner var ifølge «Bruttern» en «fantastisk signering for hele norsk fotball». Likevel har Kåre Ingebrigtsen tent på pluggene når han har fått spørsmål om dansken, som da han tok Adresseavisen for å «skape noe som ikke er der» etter spørsmål om spissduellen.

Hvorfor?

Kåre Ingebrigtsen svarer slik:

– Stort sett får jeg bare Bendtner-spørsmål. Jeg føler at mange mener at det er han som er skyld i motgangen. Det er ganske urettferdig. Det er ikke spissen i systemet vårt som har ansvaret for at det lugger offensivt. Det er langt flere ting. At alle skal peke på han er skivebom, sier Ingebrigtsen.

Koteng: – Ingen utfordringer

Styreleder Ivar Koteng mener «det er litt vanskelig å si» hvorfor det har blitt sånn.

– Det kan ha sammenheng med at vi har hatt noen kamper på rappen som ikke har vært så gode. Så er det også det journalister er på jakt etter. Det er sånn dere jobber, for å få flere saker, sier styreleder Ivar Koteng.

Rosenborgs verdier er åpenhet, samfunnsengasjement, folkelighet, humør og engasjement og godfoten.

Bendtner får massevis av ros for sin væremåte i klubben. En hyggelig fyr som er fin å ha i garderoben. En som bidrar overfor de yngre på laget. Skammelsrud tror det kan hjelpe Bendtner til å bli en suksess.

Men dansken har lite behov for å stille opp for mediene. VGs forespørsel om å snakke om hans sportslige prestasjoner så langt denne sesongen blir avslått av Bendtner selv. Beklager, melder klubbens medieavdeling.

– Er det utfordrende for RBK å ha en spiller med den stjernestatusen og med høyere lønn enn de andre i garderoben?

– Det gir oss ingen utfordringer. Det er ingen som tjener det samme på laget, sier Koteng.

– Det ble sagt at Bendtner skulle være like tilgjengelig som alle andre. Har dere gitt ham spesialbehandling?

– Han er like tilgjengelig som alle andre, forskjellen er at interessen er mye større for ham. Derfor må vi legge noen restriksjoner. Han er ikke noe mindre i mediene enn andre. Likhet er ikke alt skal være 100 prosent likt, men at belastningen er lik på alle.

Kanskje trenger Bendtner bare tid på å slå til skikkelig, akkurat som Alexander Søderlund og Christian Gytkjær.

– Jeg tror RBK er stresset før Champions League-kvaliken. Arven etter Eggen er fortsatt blytung på Lerkendal. Og de legger kanskje et unødig stort press på seg selv med å flagge at målet er Champions League, sier Roar Stokke.

– Jeg tror de vet at det neste utviklingsmålet er det klart lengste, fra å være klart best i Norge, til å bite fra seg i Europa. Det er et kvantesteg i 2017, sier kommentatoren.