Bendtner om pressen: – Jeg er alltid tilgjengelig

TRONDHEIM/OSLO (VG) Nicklas Bendtner (29) droppet å snakke med mediene etter Rosenborg-debuten. Men han lover at det ikke blir slik fremover.

– Jeg hadde ingen avtale om å snakke med dere på det tidspunktet, så derfor skulle jeg ikke det, sier Bendtner på spørsmål om hvorfor han droppet alle intervjuer etter RBK-debuten i Marbella.

Spissen sa at han hadde fått beskjed om ikke å uttale seg før seriestart. Dagen derpå tok Rosenborg-styreleder Ivar Koteng grep og forsikret om at Bendtner ikke vil få noen spesialbehandling i møte med pressen.

– Jeg er alltid tilgjengelig, jeg er alltid glad for å snakke med dere. Hvis vi gjør en avtale, så kan dere alltid få tak i meg. Vi har funnet ut av hvordan ting er og hvordan forventningene er, så dette ser jeg ikke på som et problem, sier den danske stjernen på sitt første pressetreff på Lerkendal.

Les også: RBK-Koteng tar grep etter Bendtners intervju-nekt

Rosenborgs første trening etter oppholdet i Marbella utspilte seg på naturgress bak Lerkendal Stadion, i regn og sterk vind.

FØRSTE TRONDHEIM-TRENING: Her er Nicklas Bendtner på sin første RBK-trening i Trondheim Foto: Bjørn Arne Johannessen , VG

– Uansett hvor jeg spiller, så er det dårlig vær. Slik var det både i England og Italia. Klimaet her gjør meg ingenting, sier den tidligere Arsenal-spilleren med et smil.

Han stilte med lue, men kastet den etter hvert, og var kledd i RBKs farger, sort og hvitt. Den danske spisskjempen var meget aktiv og tydelig sugen på å vise seg frem. Han satte keeper André Hansen på prøve ved flere anledninger.

– Jeg synes han har sklidd fint inn. Det virker som han trives, og vi trives med ham. En fin gutt, og han forstår mer og mer norsk, så det blir veldig bra, sier Pål André Helland om Bendtners første uke som Rosenborg-spiller.

De fleste forventer å se Bendtner trone øverst på Eliteseriens toppscorerliste ved sesongslutt. Det er et press dansken lever godt med.

– Det er et fint press. Det ville vært deilig hvis det lykkes, sier 29-åringen.

Bendtner stilte opp for fansen, men droppet pressen etter RBK-debuten:

Helland, som mener Bendtner er «som skapt for å spille spiss i 4-3-3», var ikke med i Lars Lagerbäcks første norske landslagstropp. Det tar han med knusende ro.

– De har sikkert sett kampene. Jeg har spilt to og en halv treningskamp i år, og har bevisst ventet med treningskampene. Det gjør at kampformen min ikke er bra nok. Den siste tellende kampen jeg spilte, var jo cupfinalen. Så det sier seg selv. De har holdt meg igjen litt sånn at jeg ikke skal brenne alt kruttet i oppkjøringen, sier Rosenborg-vingen til VG.

Har du fått med deg Northug og Iversens beste Trondheim-tips til Bendtner?

Saken oppdateres!